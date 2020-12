15 jours de jeux gratuits de l'Epic Games Store : le plus sombre des RPG rogue-like offert pour le jour #9 !

C'est la routine des fêtes : tous les jours à 17h00, nous sommes invités à télécharger gratuitement un titre grâce aux 15 jours de jeux gratuits de l'Epic Games Store. L'effet de surprise n'est plus depuis que la liste des offres a fuité, mais c'est tout de même avec joie que nous pouvons récupérer Darkest Dungeon pendant 24 heures.

Si vous n'êtes pas familier avec ce RPG rogue-like, voici sa description officielle fournie par l'EGS, avec le lien de téléchargement.



Darkest Dungeon

Darkest Dungeon est un JdR rogue-like au tour par tour, gothique et sans pitié, sur le stress psychologique de partir à l'aventure. Recrute, entraîne et mène une équipe d'anti-héros au travers de forêts déformées, de tanières oubliées, de cryptes en ruines et au-delà. Tu combattras non seulement des ennemis inimaginables, mais aussi le stress, la famine, la maladie et les envahissantes ténèbres. Découvre d'étranges mystères et lance les héros contre un ensemble de monstres effrayants grâce à un système de combat au tour par tour innovant.