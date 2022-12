15 jours de jeux gratuits de l'Epic Games Store : un RPG dans un monde de science-fiction offert pour le jour 9 !

Une fois encore, les 15 jours de jeux gratuits de l'Epic Games Store rythment notre fin d'année avec (au moins) un nouveau titre offert toutes les 24 heures. Après les 3 Fallout d'hier, c'est bien Encased, jeu de rôle tactique traditionnel dans un univers de science-fiction, méconnu et signé par Dark Crystal Games, qui est à déverrouiller jusqu'au 24 décembre à 17h00.

Vous pouvez le télécharger ou le débloquer via le lien de téléchargement ci-dessous.

Encased

Un jeu de rôle isométrique classique se déroulant dans un environnement dystopique et dans lequel vous combattrez des ennemis, explorerez un désert hostile, ferez progresser votre personnage et rejoindrez l'une des forces ayant survécu au terrible incident, isolées du reste du monde en ruine.

Commencez le jeu dans l'une des cinq divisions de la société CRONUS, Wings, possédant chacune ses propres caractéristiques, mécaniques et options de jeu.

Partez pour un aller simple sous le dôme, un voyage dont vous ne pourrez pas revenir. Évitez les radiations et anomalies, combattez des animaux mutants et partez à la recherche d'artefacts uniques.

Commencez le jeu dans la peau d'un employé ordinaire de la société et devenez la force principale derrière l'histoire se déroulant avant, pendant et après le désastre désormais appelé l'incident.