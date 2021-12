15 jours de jeux gratuits de l'Epic Games Store : un RPG dans un univers de fantasy offert pour le jour #9 !

L'opération des 15 jours de jeux gratuits de l'Epic Games Store vient de passer dans sa deuxième et dernière moitié à l'approche de Noël. Le titre à récupérer en ce jour de réveillon n'a cependant aucun rapport avec l'hiver, car il s'agit de Pathfinder: Kingmaker - Enhanced Plus Edition, le jeu de rôle en vue isométrique de Owlcat Games. Oui, cela confirme encore une fois la fuite qui tourne depuis quelques jours.

Pour l'ajouter à votre ludothèque, avant le 25 décembre à 16h59, ça se passe ci-dessous.

Pathfinder: Kingmaker - Enhanced Plus Edition

Avec l'aide de plus de 18 000 soutiens sur Kickstarter et du compositeur Inon Zur, Owlcat Games est fier de vous présenter le premier set de jeu de rôle isométrique pour ordinateur dans l'univers du jeu papier cultissime, Pathfinder. Profitez d'une expérience de jeu de rôle classique inspirée de jeux comme Baldur's Gate, Fallout 1 et 2 et Arcanum. Partez à la conquête des Terres volées (Stolen Lands) et faites-en votre royaume !

Cette édition comprend :