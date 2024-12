16 jeux gratuits de l'Epic Games Store : un Dungeon Crawler riche en action pour la cinquième offre

S'il y a eu l'offre de Vampire Survivors ce jeudi, les 16 jeux gratuits de l'Epic Games Store ne sont pas spécialement bien connus jusqu'à présent et celui du jour ne dérogera pas à cela. Après TerraTech, c'est le Dungeon Crawler Wizard of Legend de Contingent99 qui est offert jusqu'à ce lundi 23 décembre à 17h00. Il n'est plus tout jeune, paru en 2018 et ayant actuellement une suite en Accès Anticipé depuis octobre.

Vous trouverez ci-dessous la description et le lien vers la page du jeu pour l'ajouter à votre compte :

WIZARD OF LEGEND Wizard of Legend est un dungeon crawler à l’action intense qui met l’accent sur des combats magiques dynamiques. Les déplacements rapides et l’utilisation encore plus rapide de sorts vous permet d’enchaîner les sorts pour déclencher des combinaisons dévastatrices contre vos ennemis ! Débloquez plus de 100 sorts uniques et découvrez de puissantes combinaisons de sorts ! Une grande variété de sorts élémentaires vous permet de créer une main adaptée à votre style de jeu. Foncez dans le tas tête baissée ou restez en arrière et laissez vos sbires faire le travail à votre place. Le choix vous appartient ! Jouez avec un ami pour affronter ensemble les Épreuves du Chaos grâce au mode coop local de Wizard of Legend ! Foncez dans l’action de manière offensive ou équipez vos magiciens de manière stratégique avec des sorts et des objets complémentaires correspondant à leurs styles respectifs. Le combat n’est pas terminé si votre ami succombe pendant la bataille. Battez de nombreux ennemis grâce à vos compétences pour accorder à votre partenaire une chance de reprendre le combat !

Si le jeu vous plait, vous pourrez vous procurer sa bande-son du côté de GOG au prix de 7,99 €.