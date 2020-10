24H sur GAMERGEN.COM : la synchro labiale dans Cyberpunk 2077, les jeux du Xbox Game Pass, et un point sur les God of War sur PS5

Le 24h sur GAMERGEN.COM est une rubrique journalière permettant de revenir sur l'essentiel de l'actualité de ces dernières 24 heures. Que s'est-il passé en ce lundi 26 octobre 2020 ?

Chose plus que sympathique pour l’immersion, la synchronisation labiale dans Cyberpunk 2077 s'adaptera en fonction de la langue. À côté de cela, 14 jeux arrivent sur le Xbox Game Pass prochainement, et un point a été fait sur God of War et God of War III Remastered tournant sur PS5.

Dans le reste de l’actualité, nous sommes revenus sur l'Oculs Quest 2, des patchs et contenus supplémentaires pour Ghost Recon Breakpoint sont prévus, Immortals Fenyx Rising est gold, Destruction AllStars ne sera finalement pas au lancement de la PS5, l'interface et les menus des Xbox Series X et S ont été dévoilés, nous avons jeté un œil sur les nouveautés d'Amazon Prime Video, et du gameplay en 4K de Marvel's Spider-Man: Miles Morales a été partagé.

Pour finir, ne loupez pas nos impressions du moment :