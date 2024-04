7 Days to Die : un changement majeur annoncé après 11 ans

En fin d'année 2013, les joueurs sur PC découvraient 7 Days to Die, un jeu de survie et de construction en monde ouvert dans un univers post-apocalyptique avec des zombies. Un titre développé par The Fun Pimps qui est en Early Access depuis 11 ans. Les développeurs ont publié un tas de mises à jour, 7 Days to Die est un pionnier du genre et même des jeux en accès anticipé... mais il va enfin évoluer.

Dans une récente vidéo, les développeurs annoncent que 7 Days to Die va prochainement quitter l'Early Access et passer en version 1.0 ! Un évènement attendu par des millions de joueurs, mais également redouté par certains fans. Que ces derniers se rassurent, le projet Alpha Exodus prendra son temps, comme l'explique Richard Huenink, cofondateur de The Fun Pimps.

Dans une FAQ accompagnant la vidéo, les développeurs expliquent que, plutôt de multiplier les phases en alpha, il était temps de passer à la version finale, mais cela ne marquera pas pour autant la fin des mises à jour régulières. Le studio veut se concentrer sur le développement de toutes les versions de 7 Days to Die en même temps, que ce soit sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. La roadmap indique que le jeu passera en version 1.0 en juin prochain, puis le titre sera lancé sur consoles de dernière génération en juillet. D'autres grosses mises à jour sont prévues au moins jusqu'à la fin de l'année 2025, avec notamment un mode Histoire et le support du Steam Workshop pour les mods.

Attention cependant, The Fun Pimps va abandonner les versions PS4 et Xbox One, il ne sera plus possible de les acheter une fois que les versions PS5 et Xbox Series X|S seront lancées. Les développeurs expliquent être en discussion avec Sony et Microsoft pour que les possesseurs de 7 Days to Die sur les consoles d'ancienne génération aient droit à une réduction pour acheter la nouvelle version du jeu, mais il faudra visiblement dans tous les cas repasser à la caisse pour profiter du contenu à venir.

Le passage en version 1.0 de 7 Days to Die promet d'être un sacré évènement pour tous les joueurs sur PC, mais pas seulement. Si vous n'avez pas encore craqué, le titre sera en promotion cette semaine, une dernière fois avant d'augmenter de prix, c'est le moment d'en profiter. Vous pouvez sinon retrouver 7 Days to Die à partir de 28,05 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.