A Monster's Expedition : une grosse mise à jour à venir et une sortie sur Switch annoncée

« Conçu par des experts en casse-têtes, A Monster's Expedition propose une aventure adorable et relaxante en monde ouvert pour les monstres qui souhaitent en savoir plus sur les humains. Faites tomber des arbres pour former des passerelles, explorer des centaines d'îles dans toutes les directions et découvrir l'histoire de l'humanité ». Comme vous venez de le lire, ce titre totalement décalé de Draknek & Friends fait chauffer quelques cerveaux.

Sortie en septembre 2020 sur PC et Apple Arcade, cette production colorée va avoir droit à une mise à jour « Museum Update » apportant 100 nouveaux niveaux à explorer. Le prix ? Eh bien, c'est gratuit ; oui, vous avez bien lu, champagne ! Mais attendez, ce n'est pas la seule bonne nouvelle du jour. Si vous avez une Switch et que cette expérience vous fait de l’œil, A Monster's Expedition arrive sur la belle de Nintendo.

Et c'est pour quand tout cela ? Le 5 aout prochain. Elle n’est pas belle la vie ?

