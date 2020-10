Acer : la firme s’associe à Porsche Design pour créer un Acer Book RS particulier...

C’est une association pas très banale que nous a présentée Acer. Le constructeur spécialisé en informatique s’est rapproché du ténor de l’automobile pour mettre au point un laptop qui brille grâce à son look travaillé. Cette petite pièce de collection baptisée Porsche Design Acer Book RS a un design assez minimaliste, mais des lignes très marquées pour assurer un spectacle de toute beauté. Le plus intéressant est évidemment son revêtement en fibre de carbone, clin d’œil complice au monde du sport automobile qui ne jure que par cette matière, qui lui donne un aspect vraiment pas commun.

Avec seulement 1,2 kg et 1,59 cm à son actif, le Porsche Design Acer Book RS s’avère être très léger et pas forcément dépourvu au niveau des composants. Acer nous promet un processeur i7 de dernière génération et une GeForce MX350 en guise de GPU. Son écran IPS de 14 pouces FHD et ses 16 Go de RAM viennent compléter le profil de ce laptop dont la batterie est réputée tenir quatre heures avec une utilisation normale.

Le Porsche Design Acer Book RS a déjà des accessoires pour l’accompagner. La pochette en cuir Porsche Design Acer Travelpack RS est là pour transporter votre appareil avec classe. Ses fermoirs magnétiques évitent une usure précoce, tandis que la protection de l’étui peut aussi servir de tapis de souris. En parlant de cela, la souris Bluetooth et sans fil Porsche Design Acer Mouse RS est le second accessoire qui accompagne l’ordinateur et la pochette dans un pack dédié vendu à 2 399 € dans la région EMEA. Individuellement, le Porsche Design Acer Book RS est vendu 1 799 €. Le Porsche Design Acer Travelpack RS et la Porsche Design Acer Mouse RS sont respectivement vendus 299 € et 99 €. Le tout est disponible dès le mois de décembre prochain.

L’Acer Nitro 5 est en ce moment en promotion sur Amazon au tarif de 899 €.