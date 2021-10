Acer ConceptD 7 SpatialLabs Edition : une station de travail portable parfaite pour le gaming

Acer fait des ordinateurs gaming, mais pas seulement, le constructeur s'adresse aussi aux professionnels de l'image et de la vidéo. Et pourtant, le ConceptD 7 SpatialLabs Edition a vraiment tout pour faire tourner les gros jeux du moment avec sa configuration musclée, tout en conservant un design épuré.

Eh oui, ce ConceptD 7 SpatialLabs Edition d'Acer embarque un processeur Intel Core i7 de 11e génération, une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3080, 64 Go de RAM DDR4 et 2 To de stockage SSD NVMe PCIe. Une station de travail portable parfaite pour le gaming, avec un écran UHD 4K certifié Pantone couvrant 100 % de la gamme de couleurs Adobe RGB et un indice de précision Delta E<2. Le PC embarque tout de même des fonctionnalités plus étonnantes, comme des caméras suivant la position et les mouvements des yeux et de la tête de l'utilisateur pour afficher des images en 3D stéréoscopique. Il dispose aussi d'une technologie IA générant des images stéréoscopiques, transformant un contenu 2D en 3D.

Le ConceptD 7 SpatialLabs Edition d'Acer en a sous le capot, mais il a un coût : il sera vendu à partir de 3 599 € en décembre prochain. Vous pouvez sinon retrouver des PC portables Acer Predator sur Amazon.