Acer dévoile son PC gaming Nitro 50

Acer a dévoilé lors de sa conférence Next@Acer deux nouvelles générations de tours pour gamers, le Predator Orion 3000, mais aussi les Nitro 50, qui embarquent cette fois au choix un Intel Core i7 de 11e génération ou un CPU AMD Ryzen 9 5900 Series, de quoi satisfaire tous les joueurs.

En plus de cela, les Nitro 50 disposent d'une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti, de 64 Go de mémoire vive DDR4 bicanal à 3 200 MHz, deux emplacements de disques durs SATA III de 3,5 pouces (3 To x2), des emplacements SSD M.2 2280 PCIe NVMe, du 802.11ax/ac/a/b/g/n, du Wi-Fi 6, un port Dragon LAN 1G Ethernet et des ports USB 3.2 Gen 2 Type-C et Type A. Esthétiquement, les Nitro 50 arborent un châssis en métal noir pouvant accueillir un bloc de chargement sans fil avec la norme Qi- pour recharger son smartphone ou des appareils compatibles. Les joueurs retrouvent également l'audio DTS:X, Windows 10 Home, un refroidissement FrostBlade, des LED rouges et un système de monitoring NitroSense pour surveiller les températures du CPU et du GPU, et régler la vitesse du ventilateur.

Les Nitro 50 d'Acer seront disponibles dans le courant du mois d'octobre, avec un prix démarrant à 799 €. Vous pourrez l'accompagner d'une souris gaming vendue sur Amazon.