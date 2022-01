Activision-Blizzard : « certains des jeux » sortiront sur PlayStation suite au rachat par Microsoft, selon une source de Bloomberg

L'industrie du jeu vidéo tout entière a été surprise par l'annonce de l'acquisition d'Activision-Blizzard par Microsoft. Et comme pour Zenimax en son temps, le public se demande si les titres produits par les studios emblématiques de l'éditeur sortiront encore sur consoles PlayStation. Pour la société mère de Bethesda, malgré des propos un peu rassurants au départ, en dehors de certains jeux live service et d'autres pour lesquels des contrats avaient déjà été signés, l'envie semble être de tout sortir en exclusivité sur PC et Xbox.



Et pour les créations des futurs anciens développeurs d'Activision-Blizzard ? La version officielle de Phil Spencer, comme il l'a confié chez Bloomberg, c'est qu'il ne veut pas « éloigner les communautés » des plateformes concurrentes. Faut-il comprendre qu'il continuera simplement à soutenir les jeux multiplateformes déjà sortis, ou qu'il proposera des nouveautés sur PS4 et PS5 ?

Je dirai simplement aux joueurs qui jouent aux jeux Activision-Blizzard sur les plateformes de Sony : nous n'avons pas l'intention d'éloigner les communautés de cette plateforme et nous y sommes engagés.

En off, Bloomberg a appris d'une « personne familière avec la pensée de l'entreprise » que Microsoft « prévoit de continuer à créer certains des jeux d'Activision pour les consoles PlayStation, mais proposera également certains contenus exclusifs aux Xbox ». Allons-nous avoir droit à une stratégie au cas par cas, en fonction des bénéfices que Microsoft peut réaliser en vendant des jeux chez PlayStation ou en livrant des productions exclusives pour rendre ses consoles et services plus attractifs ? Seul l'avenir nous le dira... Une chose est sûre : des expériences d'Activision-Blizzard passées vont progressivement être ajoutées au Game Pass, auquel vous pouvez vous abonner en version Ultimate pour 12,99 € par mois.