L'essentiel de l'actu VR (Semaine du 13 février au 19 février 2023) : Jeux, Actus et Bon Plans

En matière de jeux, nous commençons par le retour de Sword of Gargantua et l'arrêt de Nerf Ultimate Championship, pour continuer plus en douceur sur le nouveau et prochain parcours de Walkabout Mini Golf.





Quoi de neuf en autonome ?

Nous commençons par une bonne nouvelle, le retour de Swords of Gargantua sur le Meta Store ! Retour, car le jeu avait été retiré en septembre 2022 faute à de graves problèmes structurels (qui touchaient notamment les serveurs). Cela avait fait polémique à l'époque puisque même le mode solo était impacté.

Pour rappel, Swords of Gargantua est un jeu d'aventure et de combat à l'épée disposant d'une physique réaliste, le tout, dans des décors gargantuesques. Vous pouvez décider d'y aller seul ou en coopération avec 3 autres joueurs.

Le jeu sera à nouveau disponible sur les plateformes VR Meta Quest 1 (il n'a pas dit son dernier mot), Meta Quest 2, Rift et PC à partir du 2 mars 2023. Si vous possédiez le jeu avant le retrait, il sera possible de le retélécharger. Bonne nouvelle, il sera désormais possible d'effectuer le mode solo sans être connecté en ligne.

Après le retour d'un jeu, le départ de l'autre. Eh oui ! Nerf Ultimate Championship sera bientôt déréférencé du Meta Quest Store et ses serveurs seront bientôt à l'arrêt. La raison est bien plus grave que celle qui a motivé les développeurs d'arrêter fut un temps Swords of Gargantua : la société mère du studio, secret location, a fait faillite et le suivi du jeu s'avère compromis.

Voici ce qu'a déclaré le studio :

Aujourd'hui, nous avons des nouvelles importantes, mais difficiles, à annoncer à la communauté sur l'avenir de NERF Ultimate Championship. C'est avec le cœur lourd que nous avons pris la décision de mettre fin au support du jeu et de tout contenu futur. Ce choix ne se fait pas à la légère, mais avec les récents changements au sein de notre société mère, Secret Location va fermer ses portes en tant que studio et nous n'aurons plus les ressources nécessaires pour continuer à soutenir le jeu.

Les joueurs bénéficiant du jeu auront jusqu'au 31 août 2023 pour en profiter, cela nous rappelle un certain Echo VR. À noter qu'aucun remboursement n'est prévu.

Du nouveau chez Mighty Coconut, avec un nouveau parcours, sur le thème des moulins à vents, les amateurs d'univers oniriques apprécieront :

Intitulé Quixote Valley (la vallée de Don Quichotte), les développeurs annoncent s'être inspiré de l'univers Ghibli. Le parcours comprend 18 trous et aucune date de sortie n'est prévue à l'heure où nous écrivons ces lignes.

Ce que nous savons en revanche, c'est que le cross-play est dès à présent disponible pour les joueurs Pico (seulement les européens) et le sera également pour les possesseurs du PSVR 2.

Demeo est cross-play depuis les casques Pico :

Demeo, le jeu de plateau et de carte indispensable pour les amateurs du genre (lire test) supporte à présent tous les joueurs, quelque soit leurs appareils.

Ainsi, les joueurs PCVR pourront disputer des parties avec ceux disposant d'une version autonome (Pico, Meta) ou version PC (flat), les joueurs PSVR 2 pourraient bénéficier du même traitement, wait and see.

