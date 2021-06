AGENCY : la préquelle de LOW-FI annoncée sur Oculus Quest

LOW-FI est un jeu d'action et aventure en monde ouvert non linéaire empruntant largement aux références cyberpunk et à Blade Runner. À l'origine un Kickstarter, il fera son apparition sur PC VR pour le dernier trimestre 2021. Le projet aux multiples promesses en est toujours au stade de l'Early Access avec une version téléchargeable (35 $) sur le site du créateur.

Nous y incarnons un officier de police transféré dans la section criminelle du bloc 303 qui devra mener l'enquête sur la mort du shérif qu'il remplace avec plusieurs façons d'y parvenir par le biais de nos choix et nos méthodes. Nous serons amenés à vagabonder dans la cité et croiser toute sorte de criminels, androïdes et autres IA. Le jeu propose une liberté et une immersion totale dans ce monde futuriste avec la possibilité de conduire des voitures volantes, de faire la loi à notre façon, enquêter sur toutes sortes d'affaires, déambuler dans les marchés noirs à la recherche d'indices et de pièces pour nos armes, vaisseaux, appartements ou encore jouer à des mini-jeux.

C'est par le tweet de Blair Renaud, CEO de IRIS VR Inc., que le studio a officialisé une démo technique à destination des Oculus Quest, de quoi nous mettre l'eau à la bouche et laisser entrevoir une préquelle de haute couture sur nos machines autonomes. Elle est disponible sur l'App Lab à cette adresse ou encore via la page SideQuest dédiée. Elle ne montre en aucun cas le gameplay du jeu. Elle fait juste office de démonstration visuelle des possibilités qu'offriraient les Oculus Quest. L'expérience dure environ deux minutes et présente cinq scènes de l'univers de LOW-FI. Nous restons cependant statiques avec la possibilité de bouger nos bras robotiques. Les différents environnements sont dans l'ensemble bien réalisés, les textures sont détaillées et les jeux de lumière nous plongent dans cet univers sombre et baigné de néons. Les séquences s'enchaînent avec une prison bardée de robots, une chambre d'appartement avec un miroir à travers lequel nous pouvons nous amuser avec notre reflet, une ruelle de la ville illuminée par des néons et des messages publicitaires.

Les quelques modèles humains et robotiques croisés sont plutôt bien réalisés. L'ambiance qui transparait dans cette démo technique nous semble vraiment convaincante et démontre une nouvelle fois les prouesses que peuvent accomplir les Oculus Quest.

Nous espérons pouvoir en voir davantage très rapidement, car le résumé de la préquelle nous fait saliver :

Vous êtes le premier modèle de Metacorp à recevoir une mise à jour expérimentale du micrologiciel, le code GENE.SYS. Pendant que les ingénieurs discutent des implications de la mise à jour, vous vous réveillez.

Vous devez vous échapper de cette prison, trouver un moyen de survivre et vous libérer de vos créateurs. Vous rencontrerez des amis et des ennemis en cours de route et il s'agira pour vous de répandre la mise à jour afin de déclencher une révolution.

Une aventure narrative vous attend, remplie de personnages et d'environnements très détaillés, de mini-jeux passionnants et addictifs. Commencez au bas de l'échelle et devenez le chef d'une rébellion de robots.

Utilisez vos crédits comme bon vous semble. Améliorez votre hover-dragster, utilisez-le dans l'arène des robots de combat ou devenez simplement l'androïde le plus riche du monde.

