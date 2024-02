Alan Wake 2 : enfin un chiffre de ventes, Remedy est content

13 ans après le premier volet, Remedy Entertainment a lancé Alan Wake 2, qui s'inscrit dans son Connected Universe avec Control. Un jeu acclamé par la critique, mais le développeur finlandais n'avait jusqu'à cette semaine pas communiqué sur les chiffres de ventes de son survival-horror, pour rappel uniquement disponible en version dématérialisée.

Heureusement, Remedy vient d'annoncer qu'Alan Wake 2 s'est écoulé à plus de 1,3 million d'exemplaires, c'est le meilleur démarrage pour un jeu du studio, qui précise qu'un million de ventes ont été réalisées avant la fin du mois de décembre 2023. Pour le comparer au précédent jeu du studio, Remedy rajoute que « Alan Wake 2 a vendu plus de 50 % d'exemplaires en plus et plus de trois fois plus de copies numériques au cours de ses deux premiers mois que Control au cours de ses quatre premiers mois ». Control a d'ailleurs dépassé les 4 millions d'exemplaires écoulés depuis sa sortie en 2019, rapportant environ 100 millions d'euros à Remedy et l'éditeur 505 Games. Tero Virtala, CEO du studio, commente :

Nous sommes heureux du début des ventes d’Alan Wake 2. Le prix est également resté à un niveau élevé et le jeu a déjà récupéré une partie importante des dépenses de développement et de marketing. Nous continuerons à développer le jeu pour servir les fans existants et attirer de nouveaux joueurs et nous espérons que le jeu continuera à bien se vendre. Le lancement réussi d'Alan Wake 2 a soutenu nos autres projets de jeux : Condor, Control 2 et le remake de Max Payne 1&2 ont tous accéléré le rythme de développement grâce au personnel libéré d'Alan Wake 2, et nous espérons que ces projets atteindront leurs prochaines étapes de développement au cours du premier semestre 2024. Nous avons désormais deux franchises établies : Control et Alan Wake, qui sont liées via le Remedy Connected Universe. La croissance et l’expansion de ces franchises seront un élément clé de notre avenir.

Bien évidemment, Remedy compte sur le long terme pour faire mieux avec Alan Wake 2, précisant que deux extensions payantes sont attendues pour étoffer l'histoire, sans oublier des mises à jour pour supporter le jeu et sa communauté. Vous pouvez vous procurer le jeu d'horreur via des cartes PSN disponibles sur Amazon, Cdiscount ou la Fnac.

