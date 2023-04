Alice: Asylum, la suite d'Alice : Retour au Pays de la Folie est annulée

Alice : Retour au Pays de la Folie est un jeu d'action et d'aventure sorti en 2011 sur PC, PS3 et Xbox 360, faisant suite à American McGee's Alice de 2000 et évidemment basé sur les récits de Lewis Carroll, avec un ton plus sombre. Un jeu très apprécié des joueurs qui ont eu la chance de mettre les mains dessus, mais ils ne sont pas nombreux, et l'éditeur EA Games n'a jamais envisagé de suite.

Pourtant, son concepteur American McGee avait annoncé en 2017 Alice: Asylum, un projet visant à développer cette suite avec un pitch et une hypothétique campagne de financement participatif qui auraient pu séduire Electronic Arts, détenteur de la licence. McGee avait alors réalisé une « Design Bible » de plus de 400 pages, disponible gratuitement et expliquant sa vision d'un troisième opus avec Alice. Il avait noué un futur partenariat avec le développeur Virtuos Games puis contacté l'éditeur avec un plan de production très complet. Le concepteur a annoncé sur Patreon que le studio a enfin livré son verdict : EA Games ne veut pas financer le projet Alice: Asylum et se refuse également à vendre les droits de la franchise à American McGee pour le moment. En clair, c'est foutu pour les fans.

Le concepteur conclut en expliquant qu'il a atteint un point de non-retour avec Alice suite à cet échec. Lassé, American McGee affirme qu'il veut désormais s'éloigner du projet, et même si quelqu'un arrive un jour à convaincre Electronic Arts de faire Alice: Asylum, il n'y participera pas, préférant désormais se focaliser sur sa famille et d'autres activités, loin du développement de jeux vidéo. Si jamais vous n'avez pas fait Alice : Retour au Pays de la Folie, il est disponible à 28,95 € sur eBay.