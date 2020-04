Alien: Blackout gratuit sur iOS et Android, mais seulement aujourd'hui !

Aujourd'hui, nous sommes le 26 avril. Et le 26 avril c'est... le jour de la Sainte-Alida, oui, mais c'est aussi l'Alien Day. Cette journée de célébration a été choisie en hommage à la lune LV-426 (4/26, 26 avril, vous l'avez), lieu clé du premier long-métrage, et permet à la 20th Century Fox de partager son amour pour la franchise avec les fans.

Les détenteurs des droits de la saga font d'ailleurs un cadeau sympathique à la communauté ce dimanche, et exclusivement ce dimanche. Pendant quelques heures, vous pouvez récupérer gratuitement et définitivement Alien: Blackout, le jeu mobile de FoxNet Games paru l'année dernière.

La terreur d'Alien prend vie dans Alien: Blackout. Essayez de survivre alors que vous êtes pris au piège dans la station spatiale Weyland-Yutani en perdition avec à son bord un xénomorphe meurtrier qui vous traque sans relâche, vous et l'équipage. Soyez plus malin que le chasseur ultime en faisant des choix audacieux. Les joueurs doivent se débrouiller avec les commandes endommagées de la station spatiale ou risquer de sacrifier des membres de l'équipage pour éviter tout contact mortel, ce qui modifie de façon irréversible l'issue du jeu. Survivez à sept niveaux angoissants en guidant à distance l'équipage d'Amanda Ripley dans des missions difficiles et en utilisant uniquement les systèmes d'urgence de la station. L'incertitude et l'imprévisibilité de l'alien et de son équipage risquent d'entraîner l'échec total pour Amanda et toute la station.

Pour découvrir ce jeu de stratégie original avec Amanda Ripley, ne tardez pas : l'offre ne sera plus valable après dimanche. Alien: Blackout peut être téléchargé sur iOS via l'App Store et Android via le Google Play Store.

