Hitman Sniper à son tour gratuit sur iOS et Android, profitez-en !

Square Enix Montréal sera décidément à retenir comme l'un des studios les plus généreux du confinement. Alors que nombreux sont les joueurs à chercher des moyens de passer le temps jusqu'au retour à la normale, l'équipe a déjà offert trois de ses productions : Lara Croft GO, Hitman GO et Deus Ex GO.

Elle complète le quarté gagnant avec une quatrième expérience qui est tout simplement la seule à son actif à ne pas encore avoir été rendue gratuite : Hitman Sniper. Ce n'est pas la première fois que le jeu est offert, mais ce n'est pas une raison pour passer à côté de ce spin-off un peu particulier des aventures de Code 47.

Incarnez l’Agent 47 dans Hitman: Sniper et découvrez l’expérience de tir de précision la plus palpitante sur appareils mobiles.

MISSIONS TACTIQUES AU MONTÉNÉGRO

Tirez parti de vos talents de stratège pour mettre au point le kill shot parfait.

DÉFI DE SURVIE DANS LA VALLÉE DE LA MORT

Devenez chasseur de zombie et laissez-vous entraîner dans un tourbillon d’action qui mettra vos talents et votre vitesse à l’épreuve.

PLUS DE 150 MISSIONS ET 10 CONTRATS DIFFÉRENTS

Améliorez votre stratégie pour accomplir l’assassinat parfait en découvrant secrets et subterfuges.

16 ARMES UNIQUES

Éliminez vos cibles, récoltez des pièces d’armes et complétez les plans pour obtenir les fusils les plus puissants.

MESUREZ-VOUS À VOS AMIS POUR DOMINER LES CLASSEMENTS

Améliorez votre score et évoluez dans les classements pour devenir le meilleur assassin silencieux au monde.

Hitman Sniper est téléchargeable gratuitement sur iOS via l'App Store et sur Android via Google Play Store, et devrait le rester pendant sept jours.