Alone in the Dark : nouvelle vidéo à Derceto et configurations PC

Alone in the Dark, un remake du survival-horror culte de Frédérick Raynal par THQ Nordic et Pieces Interactive, sortira ce mois-ci sur ordinateurs et consoles de salon de dernière génération. Les studios ont récemment publié une nouvelle bande-annonce, à découvrir juste ici :

Entre deux séquences de gameplay, nous avons droit à des commentaires de David Harbour et Jodie Cormier, qui incarnent respectivement Edward Carnby et Emily Hartwood, ainsi que du scénariste et directeur du jeu Mikael Hedberg. Ces derniers évoquent bien évidemment Alone in the Dark, mais également ce qu'ils aiment dans les jeux vidéo en général. En plus de cette nouvelle vidéo, nous avons droit aux configurations requises pour faire tourner le survival-horror sur PC. Si vous n'avez pas d'ordinateur récent, pas de panique, un PC gaming vieux de quelques années sera parfaitement suffisant pour profiter du jeu :

Configuration minimale Configuration recommandée Système d'exploitation Windows 10, 64 bit Processeur AMD Ryzen 3 3100

ou

Intel Core i3-8300 AMD Ryzen 7 3700X

ou

Intel Core i5-12400 Carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti

ou

AMD Radeon RX 570 NVIDIA GeForce RTX 2060

ou

AMD Radeon RX 5700 XT Mémoire vive 8 Go de RAM 16 Go de RAM DirectX Version 12 Disque dur 50 Go d'espace libre disponible Note supplémentaire SSD recommandé

La date de sortie d'Alone in the Dark est fixée au 20 mars 2024 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, vous pouvez le précommander à partir de 54,99 € sur Amazon, Cdiscount et la Fnac.