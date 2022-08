Alone in the Dark : un remake en fuite avant la conférence de THQ Nordic, synopsis et premières images !

Sans jamais atteindre la popularité des Silent Hill et Resident Evil, Alone in the Dark s'est tout de même fait une belle place dans le paysage des jeux d'horreur depuis 1992, lui qui a après tout lancé le genre du surival-horror. La série des Français d'Infogrames a évolué avec le temps, jusqu'à un oubliable sixième épisode en forme de TPS en 2015, Alone in the Dark: Illumination.

La franchise a été rachetée par THQ Nordic en 2018 et nous savons désormais dans quel but. Alors que l'éditeur tient un Digital Showcase ce soir, une rumeur colportée par The Snitch voulait que la franchise fasse son retour, à juste titre. Les Belges de Smartoys ont en effet listé un projet trop tôt sur le site, avec un résumé officiel, des images et une jaquette à l'appui : il s'agit d'Alone in the Dark, un remake de l'original par Pieces Interactive (Magicka 2) au scénario retravaillé par Mikael Hedberg, auteur de SOMA et d'Amnesia. Le synopsis évoque déjà de l'horreur psychologique, une bande-son avec du doom jazz et une aventure pouvant être vécue avec Emily Hartwood ou Edward Carnby.

Horreur psychologique et Southern Gothic se rencontrent dans cette revisite du classique de survival-horror Alone in the Dark Cette lettre d'amour au jeu culte des années 90 vous fera vivre une histoire aussi sinistre que mémorable à travers les yeux d'un des deux protagonistes. Dans la peau d'Edward Carnby ou d'Emily Hartwood, explorez les divers environnements, combattez les monstres, résolvez des énigmes et découvrez l'effroyable vérité sur le manoir de Derceto... Dans le sud profond des États-Unis durant les années 1920, l'oncle d'Emily Hartwood a disparu. Accompagnée du détective privé Edward Carnby, elle part à sa recherche dans le manoir de Derceto, un asile psychiatrique où rôde... quelque chose. Vous y rencontrerez d'étranges occupants, des royaumes cauchemardesques, de dangereux monstres, et lèverez le voile sur une conspiration maléfique. Au confluent entre réalité, mystère et folie, l'aventure qui vous attend risque de mettre à mal vos certitudes. À qui allez-vous faire confiance, qu'allez-vous croire et que ferez-vous ensuite ? Explorez le manoir de Derceto dans cette revisite d'Alone in the Dark, véritable lettre d'amour au classique d'horreur des années 90.

Revenez aux racines de l'horreur psychologique et vivez une aventure atmosphérique à la hauteur du jeu qui a fondé le genre.

Plongez dans un monde ponctué de sons qui vous donneront la chair de poule sur fond de doom jazz aussi mémorable qu'hypnotique.

Ressentez l'adrénaline en tentant désespérément de survivre à un monde où la réalité commence à s'effriter, où le mal rôde dans chaque ombre et où les munitions sont rares.

Vivez ce cauchemar du point de vue d'Emily Hartwood ou d'Edward Carnby et déterrez les sombres secrets d'un manoir gothique.

Allez au-delà de l'imaginable à travers une histoire psychologique complexe écrite par le scénariste culte Mikael Hedberg, auteur de SOMA et d'Amnesia.





Alone in the Dark est affiché avec une date de sortie temporaire au 31 décembre 2023, ce qui laisse présager un lancement dans le courant de l'année prochaine, à priori seulement sur PC, PS5 et Xbox Series X|S. THQ Nordic devrait préciser tout cela avec une bande-annonce ce soir.