Amazon Prime Gaming : les jeux offerts en août 2022 dévoilés

Amazon Prime Gaming nous a gâtés comme jamais en juillet, entre les offres classiques du début de mois et les gros jeux gratuits produits par Electronic Arts lors du Prime Day. Retour à des considérations plus classiques à partir le mois prochain, avec 6 jeux gratuits à compter du 1er août : StarCraft: Remastered, Zak McKracken and the Alien Mindbenders, Beasts of Maravilla Island, Recompile, ScourgeBringer et Family Mysteries: Poisonous Promises. Il y aura en plus du contenu gratuit pour d'autres expériences, dont Pokémon GO et League of Legends, comme à l'accoutumée.

Le programme complet d'août 2022 est visible ci-dessous.

Les jeux gratuits d’août 2022 avec Prime En août, Prime Gaming offre six titres ! Les joueurs pourront immortaliser les forêts incroyables de Beasts of Maravilla Island et traverser des mondes inconnus dans ScourgeBringer. StarCraft: Remastered – Commandez les armées mécanisées des Terrans, exploitez les pouvoirs psioniques des Protoss et dirigez les créatures insectoïdes des Zergs pour prendre le contrôle du terrain dans huit environnements uniques. Établissez votre base et mobilisez vos troupes en temps réel dans un univers de science-fiction futuriste et militaire.

– Commandez les armées mécanisées des Terrans, exploitez les pouvoirs psioniques des Protoss et dirigez les créatures insectoïdes des Zergs pour prendre le contrôle du terrain dans huit environnements uniques. Établissez votre base et mobilisez vos troupes en temps réel dans un univers de science-fiction futuriste et militaire. Zak McKracken and the Alien Mindbenders – Dans ce classique du point-and-click, seul Zak McKracken, un journaliste peu recommandable du National Inquisitor peut sauver le monde. Voyagez dans le temps jusqu'en 1997 et rejoignez Zak dans un monde où les extraterrestres ont construit une machine à stupidité qui réduit lentement le QI de chaque être humain à un seul chiffre.

– Dans ce classique du point-and-click, seul Zak McKracken, un journaliste peu recommandable du National Inquisitor peut sauver le monde. Voyagez dans le temps jusqu'en 1997 et rejoignez Zak dans un monde où les extraterrestres ont construit une machine à stupidité qui réduit lentement le QI de chaque être humain à un seul chiffre. Beasts of Maravilla Island – Incarnez une jeune photographe animalière qui parcourt les écosystèmes magiques de l’île de Maravilla pour découvrir des créatures extraordinaires, étudier leurs comportements et les immortaliser en photo.

– Incarnez une jeune photographe animalière qui parcourt les écosystèmes magiques de l’île de Maravilla pour découvrir des créatures extraordinaires, étudier leurs comportements et les immortaliser en photo. Recompile – Contrôlez un programme semi-conscient qui lutte contre sa suppression dans l’immense monde 3D du Mainframe. Recompile propose des combats intenses, des plateformes en 3D, des pouvoirs surpuissants et un système de piratage basé sur la logique environnementale.

– Contrôlez un programme semi-conscient qui lutte contre sa suppression dans l’immense monde 3D du Mainframe. Recompile propose des combats intenses, des plateformes en 3D, des pouvoirs surpuissants et un système de piratage basé sur la logique environnementale. ScourgeBringer – Aidez Kyhra à explorer l'inconnu et à tailler sa route à travers les anciennes machines qui gardent les secrets de son passé et peut-être de la rédemption de toute l'humanité.

– Aidez Kyhra à explorer l'inconnu et à tailler sa route à travers les anciennes machines qui gardent les secrets de son passé et peut-être de la rédemption de toute l'humanité. Family Mysteries: Poisonous Promises – Plongez dans un monde d'élites débauchées et de policiers corrompus, un monde où le pouvoir peut tout acheter. Calendrier août 2022 Les membres Amazon Prime pourront récupérer du contenu durant tout le mois d’août, y compris du loot pour les jeux Grand Theft Auto Online, Red Dead Online, Fall Guys, Destiny 2 et plus encore! L’intégralité du line-up est consultable sur gaming.amazon.com. MAINTENANT DISPONIBLE Apex Legends - Wraith Royal Bundle

MAINTENANT DISPONIBLE Battlefield 2042 - 1 Lis Clip Champ Skin

MAINTENANT DISPONIBLE Brawlhalla - Lucien, Dark of Night Lucien, Mother of Pearl Blasters, Darkheart Shredders, Golf Clap

MAINTENANT DISPONIBLE Call of Duty: Vanguard and Warzone - Full Defense Bundle

MAINTENANT DISPONIBLE Destiny 2 - Flip out Exotic Bundle Drop

MAINTENANT DISPONIBLE FIFA 22 - FIFA 22 FUTTIES Campaign

MAINTENANT DISPONIBLE GWENT - Ultimate Premium Keg and Premium Legendary Card

MAINTENANT DISPONIBLE Hearthstone - 1 Random Standard Legendary Card

MAINTENANT DISPONIBLE Legends of Runeterra - 1 Tier 3 Prismatic Chest, 1 Epic Card

MAINTENANT DISPONIBLE Lost Ark - Magick Society Special Dye Chest, Crystalline Aura, Amethyst Shard Pack

MAINTENANT DISPONIBLE Madden 22 - Ultimate Legends Pack

MAINTENANT DISPONIBLE Overwatch - 3x Standard Loot Boxes

MAINTENANT DISPONIBLE Pokémon GO - Prime Gaming Bundle

MAINTENANT DISPONIBLE PUBG: BATTLEGROUNDS - Premium Supply Pack #6

MAINTENANT DISPONIBLE Rainbow Six Siege - 7 Day Renown Booster

MAINTENANT DISPONIBLE Roblox - The Void Sheep Shoulder Pet

MAINTENANT DISPONIBLE Ubisoft+ - One week subscription of Ubisoft+

MAINTENANT DISPONIBLE Wild Rift - Random Emote Chest

MAINTENANT DISPONIBLE World of Warcraft - Crown of Eternal Winter

29 JUILLET Grand Theft Auto Online - Get $125K GTAO weekly

1 AOÛT Jeux gratuits avec Prime - StarCraft: Remastered, Zak McKracken and the Alien Mindbenders, Beasts of Maravilla Island, Recompile, ScourgeBringer and Family Mysteries: Poisonous Promises

2 AOÛT New World - Assassin's Whisper Bundle

2 AOÛT Elder Scrolls Online - 1 Noweyr Mount, 1 Noweyr Pet, 2 Crates

2 AOÛT Red Dead Online - 10 Gold Bars off a Collector’s Bag

12 AOÛT Splitgate - Epic Forge Rhino Armor, Lightning 2.0 Carbine, Forge Jetpack and Legendary Ambient SMG

15 AOÛT Dead by Daylight - 1 The Maiden Guard Outfit

16 AOÛT Naraka: Bladepoint - 1 Green Fang Weapon Skin

31 JUILLET Dernière chance pour réclamer Maniac Mansion, Suzerain, Fishing: North Atlantic, Fell Seal: Arbiter's Mark

Alors que le service Prime va augmenter de prix en septembre, Amazon en a profité pour faire la promotion des chiffres de Prime Gaming depuis 2 ans. Une manière de justifier cette réévaluation du tarif de l'abonnement ?



Au cours des deux dernières années, le nombre de membres Prime utilisant Prime Gaming dans le monde a augmenté de plus de 120 %.

La croissance de Prime Gaming s'est poursuivie d'année en année, les jeux gratuits et les contenus en jeu réclamés par les membres Prime Gaming dans le monde entier ayant augmenté de plus de 330 % au cours des trois dernières années.

L'an dernier, plus de 420 millions d'offres ont été réclamées par les membres Prime Gaming. En outre, plus de 80 millions de jeux gratuits ont été récupérés..

En 2021, Prime Gaming a proposé plus de 100 jeux gratuits avec Prime et plus de 675 offres de contenu en jeu pour un équivalent de plusieurs milliers d’euros au prix public conseillé par membre Prime. En 2022, nous avons déjà offert plus de 75 jeux incroyables, dont Star Wars Jedi : Fallen Order, Dead Space 2, Madden 22, Stellaris, Total War : Warhammer, World War Z : Aftermath et bien plus encore.

Prime Gaming propose chaque mois une sélection d'au moins 30 jeux parmi les jeux gratuits avec Prime et les contenus en jeu, ce qui représente des centaines d’euros de valeur au prix public conseillé pour les membres Prime chaque mois.

Avant que le prix de la souscription n'augmente, vous pouvez vous abonner à Amazon Prime et à l'ensemble de ses services pour 49,99 € par an.