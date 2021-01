Amazon Prime Video : les nouveautés de février 2021 dévoilées, demandez le programme

Nous approchons déjà de la fin du mois de janvier, et il est temps pour les plateformes de SVOD de faire le point sur leurs nouveautés à venir en février 2021. Du côté d'Amazon Prime Video, la sélection est comme toujours très variée, avec des spectacles d'Anne Roumanoff, Kev Adams et Laurent Gerra, le film oscarisé Moonlight, le sympathique Palm Springs avec Andy Samberg, le biopic Moi, Tonya, une poignée de longs-métrages avec Eddy Murphy, ou encore l'inédit Bliss, avec Owen Wilson et Salma Hayek.

C'est bientôt la saison des amoureux : surtout des amoureux des films.



Voici les #SortiesPrimeVideo du mois de Février ! ???? pic.twitter.com/GMMf8wKamK — Amazon Prime Video France (@PrimeVideoFR) January 25, 2021

Pour le calendrier complet, ça se passe ci-dessous.

1er février Moonlight

Skyline - L'épisode final de la saga

Siren - Saisons 1 & 2

Anne Roumanoff - Tout va bien

Une collection éphémère Eddy Murphy

Un Prince à New York



Dreamgirls



Le flic de Beverly Hill



Le flic de Beverly Hill 2



(Le flic de Beverly Hill 3 déjà disponible) 2 février The Good Doctor - Saison 3

Horizon Line 5 février The Bold Type - Saison 4

Bliss (avec Owen Wilson et Salma Hayek)

Kev Adams - Sois 10 ans 8 février Seuls

Soulmates - Saison 1 (nouvelle série) 12 février Palm Springs

The Map of Tiny Perfect Things (deux films sur des boucles temporelles, tiens) 16 février Come Away (avec Angelina Jolie)

Laurent Gerra - Sans Modération 19 février L'Internat : Las Cumbres

Jack Reacher: Never Go Back 21 février Moi, Tonya 26 février Force of Nature (avec Mel Gibson)

Pour rappel, le service Amazon Prime Video est inclus dans l'abonnement Amazon Prime, qui coûte 5,99 € par mois ou 49 € par an.

Lire aussi : Le Seigneur des Anneaux : 20 nouveaux acteurs confirmés pour la série Amazon Prime Video, découvrez leurs visages