Amazon Prime Video : les nouveautés de mars 2021 dévoilées, demandez le programme

Nous sommes déjà à la fin du mois de février, et il est temps pour Amazon Prime Video de faire un point sur les nouveautés à venir en mars 2021 en France. Il y aura comme toujours des classiques à se mettre sous la dent, de Super 8 à Birdman en passant par la trilogie The Hobbit et des films de Terrence Malick. Pour les amateurs de série, Charmed va faire son entrée dans le catalogue, et le service rappelle que la saison 4 de Mr Robot a été ajoutée par surprise en cours du mois, au même titre que les intégrales de Saw et Rocky ou même le film Tomb Raider.

C'est bientôt le printemps, et les surprises fleurissent déjà.



Voici les #SortiesPrimeVideo du mois de Mars ! ???????????????? pic.twitter.com/T9AN8D49UH — Amazon Prime Video France (@PrimeVideoFR) February 25, 2021

Et pour les amateurs de créations originales, nous pourrons nous délecter de la saison 1 d'Invincible, adaptée du comics de Robert Kirkman (The Walking Dead), et même de Un Prince à New York 2, la suite du film culte avec Eddy Murphy.



Surprises déjà disponibles ! Mr Robot - Saison 4

Saw - L'intégrale

Rocky - L'intégrale

Le silence des agneaux

Jeux d'enfants, avec la Poupée Chucky

Morse

Tomb Raider (2018) 1er mars Collection Terrence Malick

À la merveille



Knights of cups



Le nouveau monde



Song to song (le 30 mars)

Grey's Anatomy - Saison 16

Hairspray

Du plomb dans la tête

Vincent Dedienne - S'il se passe quelque chose 2 mars Blitz & Crazy Joe, 2 films avec Jason Statham 3 mars Super 8

Very Bad Dads 2 5 mars Un prince à New York 2

7 mars Infiltrator, avec Bryan Cranston 8 mars Charmed - L'intégrale de la série originale 12 mars Making their mark, série-docu sur l'AFL 13 mars Ma loute, avec Fabrice Luchini 15 mars Vanguard, avec Jackie Chan 16 mars La fille du train 23 mars Alliés, avec Brad Pitt et Marion Cotillard

Bienvenue à Suburbicon

Le Hobbit - La trilogie 24 mars Birdman 26 mars Invincible - Saison 1 (série originale d'animation, 3 premiers épisodes le 26 mars, un épisode par semaine jusqu'au 30 avril)

Why women kills - Saison 1

La Templanza - Saison 1

S.W.A.T. - Saison 3

Pour rappel, le service Amazon Prime Video est inclus dans l'abonnement Amazon Prime, qui coûte 5,99 € par mois ou 49 € par an.