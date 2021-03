AMD présentera ses processeurs EPYC 7003 le 15 mars prochain

AMD continue bien évidemment de concevoir de nouveaux produits pour ordinateurs, il a récemment présenté ses nouvelles cartes graphiques Radeon RX 6700 XT destinées aux joueurs, et il présentera très prochainement sa nouvelle gamme de processeurs, mais pas vraiment taillés pour les gamers.

Il s'agira en effet des processeurs EPYC 7003, des CPU avant tout pensé pour le cloud computing et les serveurs, avec l'accent mit notamment sur la sécurité et la fiabilité. AMD nous donne rendez-vous le lundi 15 mars 2021, à partir de 16h00, afin de suivre un évènement en ligne en compagnie de Lisa Su, CEO et présidente d'AMD. Elle sera accompagnée pour l'occasion de Mark Papermaster, Executive Vice President Technology and Engineering et CTO du groupe, de Forrest Norrod, Senior Vice President, General Manager Datacenter et Embedded Solutions Business Group, ainsi que de Dan McNamara, Senior Vice President et General Manager Server Business Unit.

Rendez-vous lundi prochain, 16h, pour suivre la présentation de la troisième génération des CPU EPYC 7003 d'AMD, ce sera à suivre sur le site du constructeur. Et pour jouer, le processeur Ryzen 7 3800XT est à 360 € sur Amazon.