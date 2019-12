Apex Legends annonce ses Global Series, un évènement eSport avec des qualifications en ligne et 3 000 000 $ de cash prize

Apex Legends a mis un premier pied dans la scène eSport en septembre dernier avec le Preseason Invitational, un évènement avec 500 000 $ de cash prize à se partager. En 2020, pour son premier anniversaire, il va passer à la vitesse supérieure avec un tournoi mondial.

Electronic Arts et Respawn Entertainment vont ainsi organiser les Global Series d'Apex Legends tout au long de l'année, avec des compétitions en ligne permettant de se qualifier pour des épreuves régionales, puis des finales mondiales. La bataille en physique s'étalera sur douze évènements, diffusés en direct, et les joueurs s'y partageront plus de 3 000 000 $ de prix. Le lieu et la date de la majorité des tournois sont encore secrets, mais les premières qualifications en ligne auront lieu du 25 au 27 janvier, les gagnants pouvant participer au Major N°1 à Arlington au Texas. Tous les détails annoncés à ce jour sont lisibles ci-dessous.

Fonctionnement des Global Series d'Apex Legends Tournois en ligne - Votre porte d'entrée dans les Global Series d'Apex Legends. En obtenant de bons résultats lors des tournois en ligne officiels sur PC, vous pourrez gagner des points pour les Global Series d'Apex Legends‎ et vous qualifier pour des évènements en direct. Ces tournois en ligne seront organisés par Battlefy. Évènements Challenger - Ces évènements en direct donnent aux meilleurs joueurs locaux l'occasion de se mettre en évidence. Ils se focalisent sur les compétitions locales d'Apex Legends à travers le monde et octroient aux gagnants une place dans l'évènement Major à venir. Évènements Premier - Ces évènements mondiaux en direct opposent les meilleurs compétiteurs en ligne de chaque région. Les joueurs les plus performants des évènements Premier remportent plus de points pour les Global Series d'Apex Legends et des invitations avancées aux Majors. Ces évènements seront sponsorisés et gérés par PGL et GLL. Majors - ce sont nos évènements EA Live à ne pas manquer ! C'est lors de ces évènements que les meilleures équipes du monde se disputent les plus grosses dotations de l'année. Les vainqueurs des Majors d'Apex Legends peuvent se vanter d'être les meilleurs joueurs du monde. En savoir plus sur les Majors Les Global Series d'Apex Legends se composent de quatre Majors. Les trois premiers Majors rassemblent 300 joueurs (100 équipes de trois) pour une cagnotte de 500 000 $. Le quatrième correspond au Global Series Championship d'Apex Legends et oppose les 60 meilleures équipes des Global Series pour une cagnotte de 1 000 000 $. Chaque Major s'achève par une finale intégrant le système novateur de point décisif (Match Point) d'Apex Legends, dévoilé lors du tournoi de pré-saison Apex Legends sur invitation qui s'est tenu cette année en Pologne. Avec ce système, les équipes doivent atteindre un seuil prédéterminé de points pour activer le point décisif. Le tournoi se termine quand l'équipe qui a activé le point décisif remporte une partie et devient championne d'Apex Legends. Le calendrier Notre communauté étant présente aux quatre coins du monde, le tournoi sera international. Les trois premiers évènements des Global Series d'Apex Legends seront : 25 au 27 janvier 2020 : Tournoi en ligne – Qualifications pour le Major n°1

29 février au 2 mars 2020 : Tournoi en ligne – Qualifications pour l'évènement Premier n°1

13 au 15 mars 2020 : Major n°1 – Esports Stadium, Arlington, Texas, USA (prix de 500 000 $) Les détails des évènements suivants seront dévoilés ultérieurement à l'adresse www.playapex.com/algs ! Pour suivre l'évènement Tous les évènements Major et Premier des Global Series d'Apex Legends, ainsi que certains tournois en ligne, seront diffusés en direct. Que vous souhaitiez assister aux parties en ligne ou sur place pour soutenir votre équipe favorite, consultez régulièrement cette page : nous publierons bientôt plus d'informations ! Pays éligibles Pour participer aux Global Series, tous les compétiteurs doivent posséder la configuration PC requise, résider légalement dans l'un des pays répertoriés ci-dessous, et respecter d'autres conditions de participation énumérées dans le Règlement officiel. Afrique du Sud

Allemagne

Arabie saoudite

Argentine

Australie

Autriche

Belgique

Biélorussie

Brésil

Bulgarie

Canada

Chili

Chine

Colombie

Corée du Sud

Croatie

Danemark

Égypte

Émirats arabes unis

Espagne

Estonie

États-Unis

Finlande

France

Grèce

Hong Kong, RAS

Hongrie

Indonésie

Irlande

Islande

Israël

Italie

Japon

Koweït

Luxembourg

Malaisie

Malte

Mexique

Norvège

Nouvelle-Zélande

Pays-Bas

Pérou

Philippines

Pologne

Porto Rico

Portugal

Qatar

République tchèque

Roumanie

Royaume-Uni

Russie

Singapour

Slovaquie

Suède

Suisse

Taïwan

Thaïlande

Turquie

Ukraine

Vietnam Que la compétition commence !