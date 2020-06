Apex Legends : l'évènement de Collection Trésors perdus présenté en vidéo

L'EA Play Live a commencé tranquillement avec le Battle Royale de Respawn Entertainment, Apex Legends. Alors, non, pas de teasing pour la Saison 6, mais l'annonce du prochain évènement à venir en jeu, de type Collection, nommé Trésors perdus et qui se tiendra du 23 juin au 7 juillet.

Voici ce qui vous occupera durant les prochaines semaines :

CONTENU DE L’ÉVÈNEMENT TRÉSORS PERDUS

Mode à durée limitée - Armés et dangereux 2.0

Nouvel environnement - Salle des cartes de Crypto

Système exclusif de suivi de prix d’évènement avec deux skins d’arme légendaires

24 objets cosmétiques premium limités à l’évènement, que vous pouvez acheter directement ou obtenir dans les packs d'évènement Trésors perdus

Lancement de la page « Offres spéciales »

Nouveaux charmes d’arme et skins rares

Aperçu du set Héritage de Mirage

Débloquez les 24 objets cosmétiques du pack Trésors perdus disponibles au cours de l’évènement pour débloquer gratuitement le set Héritage de Mirage.

MODE À DURÉE LIMITÉE - ARMÉS ET DANGEREUX 2.0

Les fans de la première heure d'Apex Legends‎ connaissent déjà le mode Armés et dangereux, réservé aux fusils à pompe et de précision. Ce mode de jeu tant apprécié revient dans une nouvelle version lors de l’évènement Trésors perdus !

Tout d’abord, les joueurs seront parachutés avec un bouclier évolutif, qui sera le seul disponible. Autrement dit, les boucliers bleu, violet et doré ne seront pas inclus d’office au mode Armés et dangereux 2.0. Vous devrez donc vous battre pour atteindre les niveaux bleu, violet et rouge.

Nous supprimons également les balises de réapparition de la carte. Vous voulez savoir pourquoi ? Lisez vite la suite !

LANCEMENT DES BALISES DE RÉAPPARITION MOBILES, UN TOUT NOUVEAU TYPE D’ÉQUIPEMENT

Armés et dangereux 2.0 inaugure un nouvel élément de butin : la balise de réapparition mobile. Servez-vous-en pour installer une balise de réapparition miniature à peu près n'importe où sur la carte, de manière à ramener vos équipiers à la vie en utilisant leurs cartes de bannière. La balise de réapparition mobile est déployée par satellite et requiert un espace au sol dégagé (un peu comme le pack de soutien de Lifeline). Une fois en place, à vous d'être les premiers à l'utiliser et à en tirer parti !

Pendant l’évènement de collection Trésors perdus, les balises de réapparition mobiles ne seront disponibles que via le mode Armés et dangereux 2.0. Une fois l'évènement terminé, elles seront ajoutées à la sélection standard du butin des parties classées et publiques d'Apex Legends‎.