Apex Legends : un nouveau DLC Play Pack gratuit pour les abonnés PS+

Comme pour Call of Duty: Modern Warfare et Warzone, les abonnés PlayStation Plus ont droit à un petit bonus par rapport aux autres joueurs dans Apex Legends. Toutes les saisons, ils peuvent récupérer un DLC gratuit avec plusieurs petits cadeaux.

Vous l'aurez compris, avec le lancement cette semaine de la Saison 5, une nouvelle extension du genre vient de débarquer sur le PlayStation Store. Le PlayStation Plus Play Pack est toujours gratuit pour les clients du PS+, et comprend 6 éléments :

2 skins de personnage (Gibraltar et Crypto) ;

2 skins d’arme (R-301 et Mastiff) ;

2 bannières (Gibraltar et Crypto).

Si vous aimez le bleu et avez envie de changer un peu les couleurs de vos parties d'Apex Legends, vous savez ce qu'il vous reste à faire.