Apex Legends : retour des Duos, XP doublé et contenu spécial pour la Saint-Valentin

En parallèle du lancement de la Saison 4, Apex Legends va déjà accueillir un nouvel évènement limité dans le cadre de la fête des amoureux, comme l'année dernière.

Du 11 au 18 février, Rendez-vous de la Saint-Valentin nous permettra de retrouver pour une semaine seulement le mode Duos où nous pouvons former des équipes de deux, contre trois habituellement. Et pour vous encourager à jouer dans ces conditions, les parties en double bénéficient d'expérience doublée, à raison de 20 000 points d'expérience par jour.

Il y aura même un peu de contenu cosmétique à débloquer dans la boutique pour une durée limitée : les skins En Plein Cœur du Longbow-DMR et la bannière Pour l'amour du jeu seront accessibles à prix réduit, pour 800 pièces, tandis que les charmes d'arme Pathfinder et Nessie pourront être débloqués pour la première fois, contre 500 pièces l'unité. Une bonne raison de passer sa Saint-Valentin (et sa semaine) devant Apex Legends, en somme.