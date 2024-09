Arsène Lupin : Voleur un jour dévoile son gameplay et trouve sa date de sortie

En mai dernier, Microids et Blazing Griffin dévoilaient Arsène Lupin : Voleur un jour, un jeu d'aventure et d'enquête avec le célèbre gentleman cambrioleur imaginé par Maurice Leblanc. Les studios ont déjà réalisé ensemble Agatha Christie - Hercule Poirot: The First Cases et The London Case.

Aujourd'hui, Microids dévoile la première bande-annonce de gameplay d'Arsène Lupin : Voleur un jour, qui ne devrait pas dépayser les joueurs qui ont déjà fait les titres avec le détective belge à moustache. Le titre suivra pour rappel les premières aventures du voleur, mais également les enquêtes de Ganimard, offrant un nouveau regard sur L'Arrestation d'Arsène Lupin et Herlock Sholmes arrive trop tard.

La date de sortie d'Arsène Lupin : Voleur un jour est fixée au 17 octobre 2024 sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch. Des versions physiques sont attendues sur PS5 et Switch, vous pouvez déjà précommander le jeu contre 39,99 € sur Amazon.