Arsène Lupin : Voleur un jour, le gentleman cambrioleur star d'un jeu vidéo

Microids et Blazing Griffin ont déjà adapté des enquêtes imaginées par Agatha Christie avec Hercule Poirot: The First Cases et The London Case, mais les studios ont décidé de s'attaquer cette fois aux histoires écrites par Maurice Leblanc. L'éditeur français et le développeur écossais dévoilent aujourd'hui Arsène Lupin : Voleur un jour, place à la première bande-annonce :

Arsène Lupin : Voleur un jour se présente comme un « jeu d'aventure et d'investigation » avec le célèbre gentleman cambrioleur du début du XXe siècle, qui nous permettra de revivre ses histoires et « découvrir comment s'est forgée la légende ». La narration se fera sous forme de récits contés par Lupin à Maurice Leblanc, nous incarnerons le voleur ainsi que le détective Ganimard en revenant sur les premières aventures du cambrioleur comme L'Arrestation d'Arsène Lupin et Sherlock Holmes arrive trop tard.

Revivez la légende – Joignez-vous à Arsène Lupin et Maurice Leblanc au coin du feu alors qu'ils revisitent une sélection des histoires les plus célèbres de Lupin, et vivez-les sous de nouvelles perspectives.

– Joignez-vous à Arsène Lupin et Maurice Leblanc au coin du feu alors qu'ils revisitent une sélection des histoires les plus célèbres de Lupin, et vivez-les sous de nouvelles perspectives. Maitrisez l'art du vol - Explorez de nombreux environnements, résolvez des énigmes et adoptez diverses identités dans des escapades passionnantes, tout en veillant à garder une longueur d'avance sur la loi.

- Explorez de nombreux environnements, résolvez des énigmes et adoptez diverses identités dans des escapades passionnantes, tout en veillant à garder une longueur d'avance sur la loi. Investiguez et déduisez - Découvrez les histoires sous un nouvel angle en vous plongeant dans le rôle de Ganimard. Recherchez des preuves, interrogez des suspects, et créez des chronologies en reliant les indices pour poursuivre et appréhender votre légendaire adversaire.

- Découvrez les histoires sous un nouvel angle en vous plongeant dans le rôle de Ganimard. Recherchez des preuves, interrogez des suspects, et créez des chronologies en reliant les indices pour poursuivre et appréhender votre légendaire adversaire. L'univers artistique de Lupin - Admirez une réalisation colorée digne d'un recueil illustré, et rencontrez des personnages hauts en couleur tout droit sortis des histoires de Lupin alors qu'il narre ses propres aventures avec un sens du drame inégalé.

Arsène Lupin : Voleur un jour est déjà attendu en fin d'année 2024 sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch, avec des versions physiques sur PS5 et Switch. Les précommandes sont déjà ouvertes, contre 39,99 € sur Amazon.