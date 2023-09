Assassin's Creed Mirage nous fait vibrer à quelques jours de sa sortie

C'est la dernière ligne droite pour Assassin's Creed Mirage, qui va enfin sortir de l'ombre et atterrir dans nos consoles et PC la semaine prochaine. Ubisoft a déjà partagé sa bande-annonce de lancement, mais a encore un petit quelque chose pour nous faire patienter, à savoir un nouvel extrait de sa bande-son, composée pour rappel par Brendan Angelides, que vous connaissez peut-être sous le pseudonyme d'Eskmo du côté de la scène électro. Après le morceau Into the Light diffusé l'an dernier, c'est le thème principal qui peut donc être découvert.

Pas de doute en l'entendant, son ambiance nous plonge immédiatement à Bagdad et évoque de suite le Moyen-Orient. La vidéo utilise principalement des passages déjà vus dans les précédents trailers, avec tout de même des passages inédits, et a de quoi donner envie de découvrir l'aventure de Basim. Si vous ne souhaitez pas risquer de voir des éléments du jeu, mais souhaitez tout de même écouter ce thème, la vidéo ci-dessous devrait vous convenir. Les 48 autres pistes musicales de l'OST seront disponibles à l'écoute le 6 octobre et promettent là encore de nous régaler.

La date de sortie d'Assassin's Creed Mirage est fixée au 5 octobre sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC. Vous pouvez précommander le jeu sur Amazon à partir de 47,99 €, à la Fnac dès 49,99 € avec 10 € offerts et chez Cdiscount à 44,99 €.

