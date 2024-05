Assassin's Creed Shadows : Ubisoft fait cogiter les joueurs avec un puzzle à travers la Toile pour percer le mystère du sablier

Source: Ubisoft, Access The Animus et r/assassinscreed

Source: Ubisoft, Access The Animus et r/assassinscreed

Oubliez Assassin's Creed Codename Red, place à Assassin's Creed Shadows, qui va donc se dévoiler cette semaine et dont la date de sortie et des visuels de ses personnages principaux ont fuité avant l'heure. En parallèle de cette grosse annonce, l'éditeur a lancé un jeu de piste à travers la Toile, avec plusieurs énigmes à déchiffrer. Nous allons ici faire le point sur ces divers éléments qui ont mis les fans à l'épreuve.

Pour commencer, c'est le site officiel qui a introduit auprès de la communauté le moyen principal de décryptage, comme le rapporte Access The Animus qui n'a pas tardé à en trouver la solution, entre autres.

Clé de décryptage 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 カ セ ゾ ノ ョ ソ ィ ゴ ケ 2 ム 。 ギ マ ブ ジ リ ~ ウ 3 ン ヅ タ ユ レ ア ビ ヨ コ 4 ヌ ロ オ デ ヒ ォ イ ニ ホ 5 ル ・ ツ ウ ー ラ デ ッ ハ 6 ネ サ ミ ボ ワ エ メ テ ド 7 ス ゲ ガ フ ゼ ェ バ ヤ ュ 8 チ 、 べ モ ザ ナ ト * シ 9 ズ ァ ク ダ ヲ キ ャ へ グ

Il faut associer chaque paire de nombres à une colonne et une ligne pour former des phrases avec les différents katakanas. Le but semble être de trouver la fin de l'URL, reste à savoir ce qu'il se cache derrière. Notez qu'entre le décodage et la traduction il a dû y avoir pas mal de travail pour obtenir un rendu intelligible, l'important étant de comprendre que le sablier est la clé de ce jeu de piste. Concernant l'URL, nous verrons ça un peu plus bas.

Le texte de base 62 11 13 95 43 45 27 13 11 91 65 95 16 85 78 56 55 39 84 18 72 77 76 65 53. 17 68 96 91 74 95 94 45 98 97 45 41 11 32 78 68 15. 74 61 99 37 83 74. 1SS1SS9NS3R55D.COM/????????? Le décodage ジカンハユウゲン カケラハネットワークニチリバメラレ スナドケイハホウシュウノカギトナル イソブガヨイ Une traduction Le temps est bref. Les fragments sont éparpillés à travers le réseau. Les grains de sable (le sablier) sont la clé de l'univers. Dépêchez-vous.

Un e-mail reçu par les joueurs contenait de son côté une courte vidéo et l'illustration suivante avec son message en japonais se traduisant ainsi :

Une énigme secrète attend derrière les ombres sombres. Résolvez le code et ajoutez le sablier à votre inventaire.

De plus, le code suivant avec des suites de nombres se répétant y est présent.

33 11 33 11 11 21 11 21 33 11 33 11 33 11 11 21

33 11 33 11 11 21 11 21 33 11 11 21 33 11 11 21

33 11 33 11 11 21 11 21 33 11 11 21 11 21 11 21

33 11 33 11 11 21 11 21 11 21 33 11 33 11 11 21

En utilisant le même procédé, plusieurs mots semblent pouvoir être isolés, car « 33 11 » se traduit en « タカ » (« taka ») qui signifie faucon et vous n'ignorez pas l'amour d'Ubisoft pour ce type d'oiseau de proie. Quant à l'autre combinaison répétée, « 11 21 », elle donne « カセ » («kase») dont le kanji associé « 枷 » désigne des chaînes. Autrement dit, un faucon serait enchaîné, une possible métaphore pour l'héroïne Naoe.

Vient ensuite le visuel présent sur la boutique en ligne d'Ubisoft qui semble également lié à ce précédent message composé de un, deux et trois.

Le texte de base 74 18 78 84 95 47 33 35 75 54 78 35 26 13 59 98 15 84 95 78 69 59 42 86 Le décodage イチトニハフタツデヒトツ サンヲシルニハトキヲマテ Une traduction Un plus un est égale à deux, mais pour connaître trois , un doit attendre.

Squidpsyco sur Reddit a semble-t-il trouvé le lien entre cette phrase et le code du mail. En regroupant les « 33 11 » et « 11 21 », cela donne 8 paires sur chaque ligne, rappelant fortement du binaire. Enfin, chaque ligne correspond donc à un chiffre, révélant ce qui pourrait être la date à laquelle le jeu débute : 1579. En effet, c'est cette année là que Yasuke serait arrivé au Japon.

Clé de décryptage 33 11 : 0

11 21 : 1 Texte transformé en binaire 00110001

00110101

00110111

00111001 Conversion en ASCII Ligne 1 : 1

Ligne 2 : 5

Ligne 3 : 7

Ligne 4 : 9

Un même texte codé pouvant mener aux deux protagonistes d'Assassin's Creed Shadows, c'est franchement bien trouvé si tout cela est juste.

Sur le compte Facebook anglophone (donc difficilement accessible à cause des redirections vers la page française...), la bannière a été changée, avec là encore une suite de chiffres à traduire via le procédé initial.

Le texte de base 17 68 96 91 74 95 54 36 35 59 11 39 11 96 48 98 13 62 35 95 61 41 96 49 74 84 63 72 Le décodage ス ナドケイハヒミツヲカクカドモ シンジツハソノドダイニアリ Une traduction Les grains de sable peuvent dissimuler des secrets, mais la vérité se trouve dans les profondeurs de la racine.

Ce message indique donc de regarder à la base du sablier du premier teaser à Osaka, qui affiche un message partiellement lisible « S8__-O29S », bien que nous puissions y déceler un 9 et un N. C'est là qu'entre en jeu l'URL, car il s'agit juste de langage leet. Il suffit d'y remplacer les chiffres par les lettres de l'alphabet correspondant.

URL d'origine et code trouvé sur le sablier 1SS1SS9NS3R55D.COM/????????? S8__-O29S Langage leet 1 = A

3 = C

5 = E

8 = H

9 = I Résultats ASSASSINSCREED.COM/???????? SH__-OBIS

Vous l'aurez compris, le terme caché doit être « shinobis », mais son utilisation seule dans l'URL ne suffit pas. Et c'est là qu'entre en jeu le deuxième teasing avec un sablier publié ce mardi, qui est situé devant le Tōdai-ji à Nara. Lui aussi arbore sur sa base un code à déchiffrer de la même manière.

Le temps est compté. RDV demain à 18h pour le Trailer Cinématique en Première Mondiale d'Assassin's Creed Shadows.#AssassinsCreedShadows pic.twitter.com/J3KCE7pQqe — Assassin's Creed FR (@AssassinsFR) May 14, 2024

Code du deuxième sablier S1MU-R19S SAMU-RAIS

Là encore, cet élément seul n'est pas suffisant pour l'URL. Pris ensemble, ils permettent au moins de confirmer que nous devrions donc incarner une shinobi (Naoe) et un samouraï (Yasuke), l'artwork en fuite ne laissant plus de place au doute.

Sur Twitter / X, le compte officiel de la licence en anglais a modifié son résumé en une série de chiffres, tandis que sa bannière arbore elle aussi deux blocs à décrypter. Pour commencer, voici ce que dit le message :

Le texte de base 66 85 39 17 62 39 75 98 15 98 59 36 35 91

56 74 62 39 75 48 39 86 69 59 98 15 75 63 24 45 Le décodage エックスジクデシルシヲミツケ ワイジクデモクテキヲシルデアロウ Une traduction Trouvez les signes dans l'axe des X et reconnaissez les possibilités dans l'axe des Y.

Oui, il est question de coordonnées, qui correspondent aux deux blocs. Il suffit alors d'ouvrir un tableur, de rentrer les deux séries et de tracer pour obtenir la forme suivante, qui est celle du Kansai au Japon, région dans laquelle se trouvent Osaka et Nara. Est-ce que notre terrain de jeu se limitera à cela ? Tout dépendra de l'ampleur que les développeurs lui donneront.

Si ce genre de procédé est également utilisé en jeu comme avait pu notamment l'être le langage isu dans Valhalla, les fans auront une bonne occasion de se mettre à apprendre la langue de Mishima !

En attendant la fin d'année pour découvrir Assassin's Creed Shadows, vous avez amplement le temps de découvrir l'aventure de Basim dans Mirage, qui est actuellement vendu à partir de 43,95 € sur Amazon.