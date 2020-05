Assassin's Creed Valhalla : l'affiche dans The Division 2 n'était qu'un hasard

Ubisoft a souvent du mal à garder ses jeux secrets, et dès l'année dernière, les joueurs imaginaient déjà un jeu Assassin's Creed chez les Vikings. Pourquoi ? Eh bien, The Division 2 inclut une affiche avec un chevalier tenant un objet mystique, semblable à la Pomme d'Eden, avec le mot Valhalla ornant le poster. Et histoire d'enfoncer le clou, le journaliste Jason Schreier, souvent très bien renseigné, avait confirmé la rumeur.

La suite, vous la connaissez, Ubisoft a officialisé il y a peu Assassin's Creed Valhalla, qui se déroulera en Scandinavie et en Angleterre, avec des Vikings en tant que personnages principaux. Alors, cette affiche était-elle un teasing pas très subtil de la part de Massive Entertainment ? Eh bien, comme l'a affirmé le directeur narratif Darby McDevitt à Stevivor, ce n'était qu'un hasard :

Vous savez ce qui est fou avec cette histoire ? Ce n'était qu'une pure coïncidence. C'est simplement parce que The Division est développé en Suède, et ils voulaient juste faire un petit clin d'œil. Qui que soit l'artiste, il voulait juste faire une référence à la culture nordique. Cela n'a rien à voir avec nous. Je ne pense même pas que le jeu avait de titre à cette époque. Nous travaillons toujours avec des noms de code, et nous avons toujours plusieurs idées pour le titre. Nous avons donc choisi celui-ci, mais c'est vraiment, vraiment amusant. L'image de l'affiche n'a rien à voir avec notre jeu. Une fois que vous aurez joué à Assassin's Creed Valhalla, vous verrez bien qu'il n'y a rien de semblable avec l'affiche dans The Division 2.

À l'époque où les joueurs avaient remarqué le poster, le jeu d'Ubisoft Montréal était connu sous le nom de code Kingdom, le sous-titre Valhalla a donc été choisi bien après. Pour rappel, Assassin's Creed Valhalla est attendu en fin d'année 2020 sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X et Google Stadia, et du gameplay sera dévoilé ce jeudi.

