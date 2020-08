Assassin's Creed Valhalla : l'OST The Ravens Saga annoncée avec le thème principal du jeu, un clip officiel pour Hrafnsmál par Wardruna

Pour la bande-son d'Assassin's Creed Valhalla, Ubisoft a réuni une dream team en faisant collaborer Jesper Kyd, Sarah Schachner et Einar Selvik du groupe Wardruna, dont la voix nous accompagnera lors de nos parties avec par exemple le thème Hrafnsmál - The Words of the Raven. Cette chanson a déjà été diffusée sur la Toile en juillet dans l'EP Out of the North, qui comptait 7 titres, et son clip officiel est désormais disponible, reprenant des visuels du jeu que nous avons déjà pu découvrir à travers les bandes-annonces.

Ici, les paroles sont en plus traduites en anglais, bien plus facile à comprendre que le dialecte utilisé, qui n'est pas du norvégien actuel, la chanson étant basée sur un poème scaldique médiéval datant de l'an 900 du skald (poète) Þórbjǫrn hornklofi. Et si vous avez adoré ces premiers morceaux, vous serez donc ravis d'apprendre que 7 autres titres vont être mis en vente ce vendredi 7 août sur les différentes plateformes de streaming audio, dont Amazon Music et Apple Music au prix de 8,99 $. Comme l'a souligné Darby McDevitt, cet EP The Ravens Saga sera extrêmement spécial. La raison ? Sans aucun doute la présence du thème principal d'Assassin's Creed Valhalla chanté par Einar Selvik.

1 The Well of Wyrd (2:45) ;

2 Son of Fjord (4:15) ;

3 Asgard – Hall of the Aesir (feat. Einar Selvik) (3:28) ;

4 Odin’s Plunder (2:41) ;

5 Hausbrjótr - Skullcrusher (5:15) ;

6 Vígahugr - Lust for Battle (Skaldic Version) (2:20) ;

7 Assassin's Creed Valhalla Main Theme (feat. Einar Selvik) (3:15).

Assassin's Creed Valhalla est attendu le 17 novembre prochain sur PS4, Xbox One, PC et Stadia, mais aussi sur PS5 et Xbox Series X à leur lancement. Vous pouvez le précommander à 55,99 € sur la console de Microsoft du côté d'Amazon.

