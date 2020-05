Assassin's Creed Valhalla : structure narrative unique et détails sur Eivor, les fans seront « impressionnés » par ce bouquet final de la saga

La semaine dernière a été marquée par l'annonce d'Assassin's Creed Valhalla, qui nous en a déjà mis plein les yeux avec son trailer CGI en attendant une bande-annonce de gameplay d'ici quelques jours. Les détails ont rapidement afflué sur la Toile, entraînant dans leur sillage de nombreuses réactions de fans sur les forums et réseaux sociaux. Nos confrères de GameSpot ont eu la chance de s'entretenir avec Darby McDevitt, directeur narratif sur cet épisode, qui a ainsi fourni des détails à même d'intéresser aussi bien les simples joueurs que les amateurs de lore hardcore.

Ce dernier est dans un premier temps revenu sur le personnage d'Eivor, dont le prénom exclusivement féminin sera justifié en temps voulu dans le jeu. Comme pour Edward Kenway, autre protagoniste à qui il a donné vie, ce Viking n'est pas né au sein de la Confrérie et va donc être introduit à la lutte éternelle entre Assassins et Templiers, d'abord en tant qu'observateur extérieur, puis en étant entraîné dans ce conflit par le biais d'objectifs communs. Il aura d'ailleurs lui aussi un impact sur ces deux groupes, car un jeu Assassin's Creed devrait selon l'intéressé nous montrer des évènements où « nous sommes supposés être là » de par leur importance. Sauf que contrairement au pirate des Caraïbes, ce ne seront pas les richesses qu'Eivor recherchera.

Ses problèmes à lui et son clan seront bien ancrés historiquement et pas seulement contraints par le lore de la licence, du moins au départ. Ainsi, pour des raisons politiques, de survie et de narration, ils quitteront la Norvège après un « court moment » à la recherche d'une vie meilleure sur le territoire anglais, qui constituera « l'essentiel du jeu ». Et comme c'est à cette époque que la Grande Armée viking déferle sur l'île, ils vont se tailler une place dans tout ce chaos en fondant une colonie leur servant de nouveau foyer, participant à des raids et batailles, le tout nous promettant des rencontres avec des personnages fictifs et historiques de l'époque. Vous l'aurez compris, nous contrôlerons dès le départ un leader s'étant déjà forgé une réputation en tant que pillard depuis bien des années, qui ne sera pas impassible et disposera d'un certain sens de l'humour, sans pour autant être un blagueur. La mécanique de choix de dialogue fera elle bien son retour, mais les options devraient rester cohérentes avec sa personnalité.

La structure narrative promise est de son côté bien mystérieuse, qualifiée de jamais vue dans un jeu vidéo, rien que ça, et qui sera d'autant plus unique pour un Assassin's Creed (pas de retour des séquences ADN à priori donc...). Cela passera par la manière dont l'histoire nous est présentée et comment nous la consommerons. La façon dont les informations sont présentées au joueur pour l'amener à explorer le monde sera ainsi un élément clé de cette narration qui a de quoi intriguer, avec à priori le bon équilibre entre satisfaction de la curiosité et un certain sentiment de perdition lors de l'exploration. Des ruines romaines datant de 400 à 500 ans avant les évènements du jeu (aux alentours du 4e siècle apr. J.-C.) et les vestiges des tribus britanniques seront également présents. Les développeurs ont aussi pour volonté de nous faire ressentir le temps qui passe à faire croître notre colonie, comme si cela prenait vraiment des années.

Concernant la mythologie, l'approche employée sera globalement identique à Origins (c'est la même équipe après tout), assez terre à terre, ce qui n'avait pourtant pas empêché l'épisode en Égypte de nous faire visiter la Douât ou affronter différents dieux issus d'anomalies de l'Animus. Et en parlant d'ennemis à combattre, l'antagoniste central de cette « ultime fantasy viking » ne sera pas le roi Aelfred de Wessex aperçu dans la bande-annonce, bien qu'il se dressera face à nous.

Enfin, et c'est sans doute là le point le plus intéressant, Assassin's Creed Valhalla poursuivra l'histoire débutée dans Origins et continuée dans Odyssey, connectant le lore de tous les précédents jeux pour nous faire ressentir le fait que tout ce que nous avons effectué précédemment est lié, servant par ailleurs de petites portes d'entrée à cet épisode. Les fans hardcore pourraient ainsi « prendre une année pour vraiment saisir tous les petits détails » disséminés. Pour autant, pas question de simples easter eggs ou notes dans un coin de la carte, c'est là encore le monde et sa narration qui connecteront l'ensemble. Et si Darby McDevitt en parle comme d'un bouquet final par rapport à tout ce qui s'est fait depuis maintenant 13 ans, il ne veut pas pour autant donner l'impression qu'il s'agit du dernier jeu de la licence, ce qui ne sera assurément pas le cas tant elle est lucrative, mais au moins une bonne synthèse. Dans tous les cas, les décisions prises devraient même impressionner les plus anciens fans.

L'histoire de Layla Hassan se poursuivra donc dans le présent, comme déjà évoqué, et tiendra donc compte des évènements de la fin du DLC Le Sort de l'Atlantide. De « nouvelles approches intéressantes pour l'histoire du présent » sont évoquées, avec des éléments que le directeur narratif voulait voir en place depuis des années et qui sont enfin réalisés, espérons que de véritables missions de gameplay soient au programme. Dans tous les cas, une grande majorité de joueurs devrait trouver son compte :

Pour certaines personnes, Assassin's Creed, c'est le lore, la philosophie et le conflit historique. Si c'est votre idée d'un jeu Assassin's Creed, alors [Valhalla] est vraiment votre jeu Assassin's Creed. Je sais que d'autres personnes y jettent un œil, demandant : « Y a-t-il de la furtivité ? Y a-t-il des assassinats ? » Ils sont plus dans le gameplay, l'aspect ludonarratif de celui-ci. C'est aussi un jeu Assassin's Creed dans ce sens.

Assassin's Creed Valhalla a encore bien le temps de se dévoiler d'ici sa sortie en fin d'année sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, PC et Stadia. En attendant, l'imagination des fans donnera sûrement lieu aux théories les plus folles, pour le plus grand plaisir de Darby.