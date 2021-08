Assassin's Creed Valhalla : des artworks de Charles le Gros et Richardis du DLC Le Siège de Paris partagés, une tenue d'Ezio (Brotherhood) offerte

Vous n'êtes pas sans savoir qu'Assassin's Creed Valhalla va recevoir cette semaine sa deuxième extension payante incluse dans le Season Pass, Le Siège de Paris, qui emmènera Eivor en Francie pour une nouvelle aventure qui ne s'est que très peu montrée. En effet, hormis l'aperçu diffusé durant l'Ubisoft Forward de l'E3 2021 et quelques très courtes vidéos illustrant les missions Black Box, un nouveau type d'ennemi ou encore les rats, une véritable bande-annonce se fait attendre et ne devrait plus tarder. D'ici là, voici deux artworks de personnages importants de ce contenu :

Nous avons donc d'un côté Charles le Gros, roi des Francs qui est ici surnommé Le Fou, et de l'autre Richardis, aussi connue sous le nom de Richarde de Souabe, sa femme. Pour en savoir plus sur leur rôle, il faudra jouer. Notez que nous sommes actuellement en train de tester ce contenu, dont nous pourrons parler plus en détail dès demain midi.

Au passage, vous noterez que le DLC sera finalement disponible en Europe dès ce mercredi 11 août à 14h00 pour les possesseurs du Season Pass via Ubisoft Connect, l'EGS et Xbox Series X|S, puis le jeudi 12 août au fil de la journée comme indiqué ci-dessous. Sur Stadia, tout le monde y aura droit dès demain à 14h00, tandis que sur PlayStation 4 et PS5, aucun accès anticipé n'est prévu, ce sera à 3h00 ce jeudi. Oui, c'est totalement indigeste et pas facile à suivre...

???? Time zone FAQ:



8:00 AM PST = 1500 UTC = 5:00 PM CEST = 11:00 PM AWST

5:00 AM PST = 1200 UTC = 2:00 PM CEST = 8:00 PM AWST

2:00 AM PST = 0900 UTC = 11:00 AM CEST = 5:00 PM AWST — Assassin's Creed (@assassinscreed) August 10, 2021

Enfin, tous les joueurs peuvent dès maintenant récupérer la tenue d'Ezio Auditore qu'il porte dans Assassin's Creed Brotherhood, et ce gratuitement simplement en se rendant en jeu sur Ubisoft Connect.

Get the ✨Ezio Legacy Outfit✨ for free in Ubisoft Connect!



????You must have played 2 Assassin's Creed games to unlock it.

????https://t.co/N4Ltx2C4Nc pic.twitter.com/MBgYdKt71x — Ubisoft Connect (@UbisoftConnect) August 10, 2021

La Limited Edition d'Assassin's Creed Valhalla est en vente au prix de 51,50 € sur Amazon sur PS4.

Lire aussi : TEST de Assassin's Creed Valhalla : La colère des druides, un agréable filler