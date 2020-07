Assassin’s Creed Valhalla : sombres présages, décors luxuriants et assassinats dans le trailer Le Destin d'Eivor

Dimanche soir, Ubisoft a enfin donné aux fans ce qu'ils voulaient avec du gameplay d'Assassin's Creed Valhalla, montrant de nombreuses facettes de l'Action-RPG, qui s'inspirera pour beaucoup d'Odyssey, la brutalité des combats en plus. Eh oui, le nouveau personnage que nous incarnerons, Eivor, sera un ou une Viking, et c'est justement lui qui est mis à l'honneur d'une bande-annonce inédite, fort excitante.

Cette fois, c'est la version masculine d'Eivor que nous retrouvons tout du long, avec un thème rappelant là encore Odyssey, à savoir un présage d'une narratrice (Valka, l'orable de son clan) qui décèle en lui un conflit intérieur. Poussé par la soif de conquête et le désir de fonder sa colonie, notre protagoniste va va ainsi s'embarquer pour les terres anglaises, que nous pouvons une fois de plus admirer, empruntes de mysticisme et surtout d'ennemis que nous massacrerons au cours d'Assauts et de Raids aux côtés de nos fidèles guerriers. Les joueurs en manque d'assassinats à la lame secrète ont ici l'occasion de voir Eivor en faire usage, tout comme le port de la capuche pour se rendre plus discret. De nombreux personnages qui croiseront notre peuvent également être aperçus au détour d'une frame, à l'instar du roi Alfred le Grand.

Chassés de Norvège par des guerres sans fin et une diminution des ressources, Eivor et son clan voyagent des glaces de la mer du Nord jusqu'aux riches et fertiles contrées des royaumes déchirés d'Angleterre, en quête d'une nouvelle terre d'accueil. Mais cette terre est hostile et Eivor devra non seulement affronter ses ennemis sur les champs de bataille, mais également mettre fin à des conflits internes à son clan. Sa quête de gloire ne sera pas sans sacrifices...

Assassin's Creed Valhalla est attendu le 17 novembre prochain sur PS4, Xbox One, PC et Stadia, puis sur PS5 et Xbox Series X lorsqu'elles seront disponibles. Vous pouvez d'ores et déjà le précommander dès 55,99 € sur Amazon. Plusieurs ouvrages et un EP de l'OST ont par ailleurs été présentés.

