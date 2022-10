Astérix & Obélix XXXL : Le Bélier d'Hibernie, les Gaulois sont de sortie, place au trailer de lancement

Microids n'en a vraiment pas fait des tonnes avec Astérix & Obélix XXXL : Le Bélier d'Hibernie, annoncé en juillet dernier et qui n'avait alors eu droit qu'à un court teaser. Depuis, nous n'avons eu de ses nouvelles que pour la révélation de ses éditions durant la gamescom. Il est de sortie ce 27 octobre sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Switch, PC et Mac (oui, à la base ce devait être le 13, mais il a été reporté dans l'indifférence générale, aucune déclaration n'ayant été faite à ce sujet) et a donc enfin droit à une véritable bande-annonce pour son lancement.

Direction l'Irlande donc aux commandes d'Astérix et Obélix, pour retrouver le bélier d'Irishcoffix, avec évidemment des phases d'action à grands coups de baffes sur des Romains, mais aussi de marteau, de menhir ou tout autre objet saisissable.En plus de ça, de la coopération jusqu'à quatre joueurs avec des clones des deux personnages est possible, le tout en vue du dessus.

