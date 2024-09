ASTRO BOT : une énorme franchise manque à l'appel, pourquoi ?

ASTRO BOT est un incontournable pour tous les amateurs de jeux de plateforme, mais également pour tous les fans de PlayStation. Comme Astro's Playroom, le titre de Team Asobi est une ode aux consoles de Sony, avec un tas de références plus ou moins cachées aux jeux qui sont sortis sur ces machines depuis 30 ans. Mais une absence dans ASTRO BOT s'est fait remarquer.

Dans ASTRO BOT, il n'y a aucune trace de la saga Final Fantasy. Un constat étonnant, Final Fantasy VII est un jeu culte de la première PlayStation, la franchise est liée de manière générale à Sony, jusqu'à FF XVI plus récemment, exclusif à la PS5 pendant un an avant d'arriver sur PC. Les fans sont d'autant plus surpris qu'Astro's Playroom comportait un easter egg de FF 7, à savoir l'épée de Cloud Strife.

Alors, pourquoi ASTRO BOT n'a-t-il pas eu droit à un Bot de Cloud, ou même à une simple référence plus discrète ? Eh bien Game File (via GamingBolt) a posé la question au directeur du studio Nicolas Doucet, mais visiblement, le sujet est compliqué :

C’est difficile de commenter cela. Nous respectons vraiment le choix de chaque éditeur.

Nicolas Doucet ne répond pas vraiment à la question, mais visiblement, c'est Square Enix qui n'a pas voulu donner son accord pour voir sa saga Final Fantasy représentée dans le titre de Team Asobi. Une déception pour les fans, même si une telle décision aurait sans doute ravi John Garvin pour Days Gone.

