Atom : Turtle Beach lance une petite manette pour smartphones

Turtle Beach continue de proposer des manettes pour les joueurs nomades, avec des modèles pensés pour le cloud gaming notamment. Après la polyvalente Recon Cloud dévoilée tout récemment, le constructeur présente l'Atom, une manette compacte cette fois conçue pour les smartphones sous Android 8.0 et plus.

L'Atom est une manette facilement transportable avec un design compact, des aimants permettant de lui faire prendre le minimum de place dans une poche. Connectée à un smartphone compatible en Bluetooth 2,4 GHz, elle permet de jouer via le Xbox Game Pass Ultimate (xCloud), GeForce NOW ou encore Steam Link. Disponible en trois couleurs (Noire et Bleue, Rouge ou Noire et Jaune), l'Atom dispose de 20 heures d'autonomie d'après Turtle Beach et se recharge en 2h30 seulement. Voici les points clés à retenir :

Un mois d'abonnement offert au Xbox Game Pass Ultimate* : donnant accès à une immense librairie de jeux se prêtant parfaitement à l'expérience Atom.

: donnant accès à une immense librairie de jeux se prêtant parfaitement à l'expérience Atom. Un style compact et confortable : grâce aux aimants, les deux modules s'imbriquent et se rangent dans une poche ou dans son sac de voyage inclus. De plus, les poignées ergonomiques et les contrôles de style console offrent une sensation de familiarité aux joueurs.

: grâce aux aimants, les deux modules s'imbriquent et se rangent dans une poche ou dans son sac de voyage inclus. De plus, les poignées ergonomiques et les contrôles de style console offrent une sensation de familiarité aux joueurs. Une connectivité à faible latence : connectés directement en Bluetooth au téléphone et en sans-fil entre les deux modules via la technologie Turtle Beach 2,4 GHz, aucune latence ne se fait ressentir.

: connectés directement en Bluetooth au téléphone et en sans-fil entre les deux modules via la technologie Turtle Beach 2,4 GHz, aucune latence ne se fait ressentir. Une conception pensée pour le Cloud Gaming : de nombreux choix s'offrent aux joueurs puisqu'en plus du Xbox Game Pass, la manette permet de jouer aux jeux compatibles sur GeForce Now, Steam Link et plus encore.

: de nombreux choix s'offrent aux joueurs puisqu'en plus du Xbox Game Pass, la manette permet de jouer aux jeux compatibles sur GeForce Now, Steam Link et plus encore. Des contrôles de style console : en plus de joysticks de taille similaire aux manettes consoles, la croix directionnelle, les gâchettes, les boutons ABXY et les boutons de menu sont tout aussi réactifs pour un ressenti parfait. La version sous licence Xbox est également équipée du bouton officiel Xbox.

: en plus de joysticks de taille similaire aux manettes consoles, la croix directionnelle, les gâchettes, les boutons ABXY et les boutons de menu sont tout aussi réactifs pour un ressenti parfait. La version sous licence Xbox est également équipée du bouton officiel Xbox. Des pinces ajustables : l'ingénieux système de doubles pinces sur ressorts s'étire de 67 à 92 mm, rendant l'Atom compatible avec tous les smartphones, même ceux équipés d'une coque.

: l'ingénieux système de doubles pinces sur ressorts s'étire de 67 à 92 mm, rendant l'Atom compatible avec tous les smartphones, même ceux équipés d'une coque. Plus de jeu, moins de charge : chaque module est alimenté par sa propre batterie dont l'autonomie atteint les 20 heures en seulement 2,5 heures de charge via le câble USB-C inclus.

: chaque module est alimenté par sa propre batterie dont l'autonomie atteint les 20 heures en seulement 2,5 heures de charge via le câble USB-C inclus. Un design ergonomique : sa forme confortable et familière est pensée à la fois pour les sessions courtes et prolongées.

: sa forme confortable et familière est pensée à la fois pour les sessions courtes et prolongées. L'application compagnon Atom : disponible sur le Play Store, l'application compagnon Atom débloque de nouveaux paramètres, facilite la découverte de nouveaux jeux et garde la manette Atom constamment à jour. *Le mois offert de Xbox Game Pass Ultimate n'est disponible que pour l'Atom Jaune & Noire sous licence Xbox.

L'Atom de Turtle Beach sera disponible à partir du 14 novembre 2022, contre 99,99 €. Vous pouvez sinon retrouver la Recon Cloud au même prix sur Amazon.