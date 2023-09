Baby Steps : c'est n'importe quoi, et ça arrive l'été prochain

Baby Steps avait été dévoilé lors du Devolver Direct: The Return of Volvy en juin dernier, et il faut dire que le projet est... original. Il s'agit littéralement d'un simulateur de marche où nous incarnerons Nate, un homme au chômage un peu loser sur les bords qui découvre un beau jour qu'il peut marcher.

Oui, Baby Steps sent le bon gros délire avec un gameplay loufoque, il faut dire qu'il est développé par Gabe Cuzillo et Maxi Boch (Ape Out) et par Bennett Foddy, bien connu pour QWOP. Les joueurs devront donc aider Nate à mettre un pied devant l'autre, ce qui ne sera pas une mince affaire, et surtout à trouver un sens à sa vie. Ce qui sera presque plus facile que marcher. Maxi Boch, développeur de Baby Steps, prend la parole :



Avec le State of Play d’aujourd’hui qui vient d’annoncer notre nouveau jeu Baby Steps sur PlayStation, voici un aperçu de l’univers du jeu. Vous y rencontrerez Nate, notre protagoniste en grenouillère, et vous le rejoindrez dans sa quête pour mettre un pied devant l’autre.

Un jeu pied au plancher

Développé par Gabe Cuzzillo, Bennett Foddy et moi-même, l’équipe derrière Ape Out et Getting Over It, Baby Steps invite les joueurs pour une aventure inédite où le plus grand des défis sera de rester sur ses pieds. Notre système de commandes, à la fois littéral et humoristique, vous permet de contrôler manuellement chacun des pas de Nate à l’aide de la manette DualSense, en levant individuellement chaque pied et en choisissant l’endroit où il doit se poser.

Mais attention où vous mettez ses pieds ! Chaque surface est simulée physiquement, alors essayez de ne pas perdre pied tandis que vous guidez Nate pas à pas à travers une série de défis sur des terrains en pleine nature.

Il ne s’agit pas uniquement de votre ascension vers le sommet, mais aussi de toutes les chutes dont votre parcours sera semé. Il s’agit de trouver une approche unique pour chaque obstacle ou bien de trouver une nouvelle façon de monter quand vous n’y arrivez pas. Il s’agit de développer votre pied marin en faisant des erreurs et en apprenant d’elles, puis en les gardant en tête au cours de votre voyage, le tout accompagné d’un système de salissure de la grenouillère entièrement dynamique.

Il s’agit d’apprendre à faire un pas, puis d’enchaîner les pas de façon à pouvoir marcher, puis d’arriver comprendre les obstacles du terrain devant vous, et enfin de vous laisser porter par l’ivresse du rythme hypnotique de la randonnée.

Ne pas lever le pied

La réticence initiale de Nate à affronter le monde extérieur est évidente dès le menu, un croquis du mode de vie reclus qu’il a adopté dans le sous-sol de ses parents, d’où il est plongé dans un rite de passage. Dans le cadre d’un récit isekai traditionnel, il se retrouve instantanément téléporté dans un royaume mystérieux où il n’est qu’un personnage accessoire et sans importance, plutôt que l’élu prophétisé.

Tout au long de son ascension, Nate se lie d’amitié avec la faune locale, rencontre des adversaires qui le taquinent et le rabaissent, et fait tout son possible pour ne jamais révéler à quel point il est perdu et désorienté. Baby Steps raconte l’histoire de Nate par le biais d’une narration ludique et légère, en utilisant une approche basée sur l’improvisation pour les doublages dans les cinématiques et les dialogues.

Les développeurs eux-mêmes se sont chargé des doublages, enregistrant à plusieurs reprises jusqu’à découvrir l’humour de chaque scène. Cette approche artisanale est rendue possible par le montage non conventionnel, qui laisse la place aux rires et aux pauses, ainsi que par la relation ludique entre Cuzziilo et Foddy qui donnent à Baby Steps un air de comédie nanardesque.

Le monde à vos pieds

Que vous tombiez sur un Australien arrogant caché dans les buissons, sur un Australien obséquieux en plein milieu de la route ou sur un Australien sarcastique qui refuse de vous vendre des chaussures, l’univers de Baby Steps a toujours un Australien caché dans sa manche. Ce mélange narratif vous poussera à vous demander « Quel genre d’Australien je vais rencontrer ensuite ? » et « Comment Nate va mettre les pieds dans le plat cette fois ? » à chacune des délicieuses bouchées que prendrez de ce plat étrange.

Nate est entouré d’un paysage sonore dynamique composé de séquences rythmiques élaborées à partir d’échantillons de l’environnement. L’état d’esprit de Nate lui donne des hallucinations musicales : les branches se courbent et craquent en rythme, les grillons stridulent en rythme, le vent fouette les arbres et les buissons en rythme, et les oiseaux gazouillent et chantent pour accompagner sa marche. Chaque environnement apporte de nouveaux sons et rythmes à incorporer dans un paysage sonore sans fin, toujours unique grâce à la génération procédurale.

Au pied et à la barbe

Imaginez un défi qui soit incroyablement simple et pourtant infiniment complexe. Ajoutez-y un soupçon de récit profond (et profondément déluré). Entourez le tout de paysages visuels et sonores surréalistes, et vous obtenez Baby Steps. Le jeu titubera pour arriver jusqu’à vous en 2024.