Astuces et stratégies pour augmenter vos chances de succès au baccarat en ligne

Maîtriser les règles de base du baccarat

Avant de chercher à gagner de l'argent au baccarat de casino en ligne ou à n’importe quel autre jeu d’argent d'ailleurs, il faut déjà bien comprendre les bases. Pour ceux qui découvrent ce jeu, la table de baccarat, dans sa version la plus simple et la plus populaire (Punto Banco), comprend trois cases qui correspondent aux trois options de paris possibles, à savoir :

Parier sur le banquier

Parier sur le joueur

Parier sur une égalité.

À l’inverse du blackjack, au baccarat le joueur a la possibilité de miser sur une éventuelle égalité ou sur la main du croupier s’il estime que la sienne n’a pas de chance de l’emporter. La main du joueur, ou celle du croupier, dont les cartes totaliseront 9 ou s’en rapprocheront le plus possible, gagnera la partie.

Prioriser les paris sur le banquier

À l’instar des jeux de cartes à collectionner comme Magic: The Gathering, la stratégie et la prise de décision sont cruciales pour gagner au baccarat. Et l’une des façons d’optimiser ses chances de victoire est de privilégier les paris sur le banquier.

Même si parier sur une éventuelle égalité est assez lucratif en raison du paiement de 8 contre 1, il ne faut absolument pas céder aux chants des sirènes de ce type de mise qui n’est gagnant que dans moins de 10% des cas. Pour mieux vous éclairer, voici comment le casino est avantagé en fonction de votre décision de pari :

Pari sur le banquier : offre un avantage au joueur, puisque l’avantage de la maison n’est que de 1,06 %

Pari sur le joueur : offre un avantage au casino de 1,24%, ce qui est légèrement plus élevé que celui du pari sur le banquier

Pari sur l’égalité : offre plus de 14% d’avantage à la maison, ce qui explique pourquoi ce pari est à éviter.

Utiliser des stratégies de pari qui ont fait leurs preuves

Même si les résultats des parties au baccara sont grandement influencés par le facteur chance, certaines stratégies peuvent aider les joueurs expérimentés à tirer leur épingle du jeu. Les plus populaires d’entre elles sont :

La martingale

Cette technique de jeu légendaire, dont les mérites ne sont plus à vanter, consiste à doubler sa mise après chaque revers. L’intérêt de faire cela est de récupérer l’ensemble de ses pertes dès qu’un seul gain survient. Mais attention ! Cette méthode est budgétivore quand on enchaîne trop de mises perdantes.

Le système Fibonacci

Cette stratégie de jeu, qui repose sur l’emblématique suite mathématique, consiste à augmenter ses mises selon une séquence progressive spécifique après chaque perte. En cas de victoire, il faut réduire sa mise d’une unité. Cette technique offre l’avantage de limiter les pertes tout en capitalisant sur les victoires.

La stratégie Paroli

Il s’agit d’une martingale inversée qui est basée sur une progression positive. Ici, au lieu d’augmenter sa mise après une défaite, le joueur doit au contraire la doubler après chaque gain, mais s’arrêter après une série de trois gains consécutifs. Cette approche est idéale pour maximiser ses gains tout en limitant les risques.

Tirer avantage des bonus et promotions

Vous êtes fin prêt à jouer au baccarat pour de l’argent réel ? Eh bien, recherchez donc un casino en ligne agréé par la MGA ou toute autre entité de régulation de confiance. Visitez ensuite sa page des promotions pour y dénicher un bonus utilisable pour les jeux de baccarat. Mais attention à bien lire les exigences de mise associées aux bonus pour savoir si cela vaut la peine de les réclamer.

Gérer sa bankroll intelligemment

Votre bankroll est tout simplement votre capital de jeu, et bien le gérer est indispensable pour éviter de vous faire plumer au casino plus vite que Sonic. La première règle à suivre est de vous fixer un budget et de ne pas le dépasser. Cela implique de ne pas chasser les pertes après une série défavorable. Ensuite, évitez de placer de grosses mises sous le coup de l’émotion. Pour ce faire, appliquez la règle des 5%, qui consiste à ne jamais miser plus de 5% de votre bankroll en une seule fois.