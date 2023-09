Bandai Namco : de curieux noms déposés, avec beaucoup de Pac-Man

Malheureusement pour les éditeurs et développeurs, leurs futurs projets fuitent souvent avant l'heure, notamment à cause des dépôts légaux de marques. Bandai Namco vient d'en faire les frais, le studio japonais vient de déposer plusieurs noms intéressants ces derniers jours, pour les marchés européens et américains.

Nous retrouvons ainsi pas moins de six noms déposés par Bandai Namco, dont trois qui concernent la franchise Pac-Man, mais les trois autres sont totalement inconnus, de quoi attiser la curiosité des joueurs. Voici la liste :

Operation Memories ;

; Fractured Daydream ;

; Shadow Labyrinth ;

; PAC-MAN Roller ;

; PAC-MAN Superfast ;

; PAC-MAN Slider.

Tous ces jeux sont pour l'instant inconnus au bataillon, les trois premiers pourraient également être des sous-titres pour des franchises déjà existantes. Avec le Tokyo Game Show 2023 qui approche à grands pas, il se pourrait que Bandai Namco en officialise certains dans les prochains jours à l'occasion du salon nippon. Réponse dans quelques jours. Les fans de la boule qui n'a peur de rien peuvent quant à eux retrouver PAC-MAN World Re-PAC à 35,34 € sur Amazon.

