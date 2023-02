Batman: Arkham, Kevin Conroy n'a pas trop apprécié les séances de doublage

Rocksteady a frappé fort avec la trilogie Batman: Arkham, mettant en scène le Chevalier Noir dans l'asile puis dans la ville de Gotham. Des jeux d'action et d'aventure qui ont marqué les joueurs et fans de DC notamment grâce à la qualité des doublages. Nous retrouvions en effet Kevin Conroy pour incarner Batman, lui qui avait déjà prêté sa voix au Chevalier Noir dans la série animée de 1992.

Kevin Conroy est malheureusement décédé l'année dernière, mais voilà qu'une ancienne interview officielle refait surface. Dans l'émission Popcorn & Shield de Warner Bros. Entertainment, le comédien de doublage revenait sur son expérience et sur la difficulté de doubler un personnage de jeu vidéo :

Vous faites quatre heures par jour seul, dans une cabine, dans le vide, créant le personnage, gardant la voix du personnage vivante, puis créant la situation pour chaque ligne… et puis ils la veulent trois fois. Vous savez, « Faites-la-nous en colère ! Oh, gardez cette colère et faites-la-nous avec un peu d'ironie ! Oh, nous aimons la colère et nous aimons l'ironie, maintenant adoucissez-la avec un peu d'amour. »

Au moment où vous sortez de là, vous vous arrachez les cheveux, vous vous dites : « Qu'est-ce qu'ils veulent que je dise ? » Alors vous faites ça pendant quatre heures, puis vous avez une heure pour déjeuner, et puis vous faites quatre heures de plus ! Et ça dure une semaine, rien que toi.

Et puis vous obtenez quelques semaines de congé pendant qu'ils écrivent plus de trucs, puis ils vous ramènent. Arkham Knight, le troisième de la trilogie, a mis deux ans à se mettre en place et c'était 37 000 lignes de dialogue !