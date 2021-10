Battlefield 2042 : EA fait machine arrière, le Cross-Gen Bundle finalement offert avec l'édition standard numérique next-gen

Un temps proposée avec la majorité des jeux, l'upgrade next-gen gratuite commence à devenir de moins en moins automatique, comme chez Sony Interactive Entertainment qui la rendra payante pour ses productions à compter de 2022. Le Dual Entitlement n'était pas non plus donné à tous chez Electronic Arts, qui prévoyait jusqu'à présent pour Battlefield 2042 d'offrir l'accès à un Cross-Gen Bundle seulement aux acheteurs des éditions Gold et Ultimate.

Mais l'accès aux PS5 et Xbox Series X|S reste difficile, et même EA en a conscience. Il vient donc de revenir sur son intention initiale en annonçant que le Cross-Gen Bundle sera désormais compris avec les éditions numériques PS5 et Xbox Series X|S à 79,99 €. Attention lors des commandes : si vous achetez directement la version PS4 ou Xbox One à 69,99 €, vous ne pouvez pas bénéficier de l'offre. Techniquement, l'upgrade next-gen de l'ancienne vers la nouvelle génération n'est donc pas gratuite, c'est seulement la version old gen qui devient gratuite lors de l'achat d'une édition next-gen plus chère. Notez également que la disponibilité et le prix du Cross-Gen Bundle seul n'ont pas encore été communiqués.

Aujourd'hui, nous sommes ravis de confirmer que nous avons mis à niveau l'édition numérique standard de Battlefield 2042 sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S pour inclure désormais un nouvel avantage : l'accès au pack cross-génération. Nous réalisons que pour beaucoup, les consoles de nouvelle génération sont encore difficiles à trouver. Nous voulons qu'autant de fans de Battlefield que possible commencent le voyage avec nous dès le premier jour, et nous voulons donner à ces joueurs la tranquillité d'esprit que leur progression se poursuivra s'ils obtiennent une nouvelle console lors des fêtes de fin d'année, ou au-delà. Battlefield 2042 prend en charge une cross-progression complète et, parallèlement à nos éditions numériques de Gold et Ultimate, l'édition numérique standard sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S est également désormais en mesure de donner au Cross-Gen Bundle. Donc, si vous avez déjà précommandé l'édition standard numérique sur une console next-gen, vous êtes automatiquement mis à niveau pour avoir également accès à la génération précédente du jeu. Si vous jouez encore sur du matériel plus ancien et que vous ne savez pas quelle version du jeu vous voudriez acheter, voici une nouvelle option pour vous - nous espérons que cela vous aidera !

Pour mémoire, la bêta ouverte aura lieu les 8 et 9 octobre prochains, avec un accès anticipé dès le 6 pour les précommandes : vous pouvez dès à présent télécharger le client sur votre console de prédilection et réserver votre exemplaire (physique et sans Cross-Gen Bundle) à partir de 56,81 € sur Amazon.fr.