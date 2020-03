Below : une date de sortie pour la version PS4 et le mode Exploration

Avis aux joueurs, la date de sortie de Below sur PS4 a été annoncée ! Pour rappel, cette production de CapyBara Games a vu le jour initialement sur PC et Xbox One. Ce dungeon-crawler pouvant s’apparenter à un roguelike, sera déployé dans quelques jours, le 7 avril plus précisément, avec un tout nouveau mode de jeu qui permettra de découvrir cet univers de façon moins ardue.

Tout comme Cuphead ou bien Celeste, Below est également connu pour sa difficulté et son aspect rageant, qui d’une part attire une certaine clientèle, mais de l’autre effraie beaucoup de monde... C’est pourquoi les développeurs ont voulu rendre cette aventure accessible en y incluant le mode de jeu « Exploration ».

Si certains fans se faisaient fort de relever ce défi survivaliste quasi insurmontable, d’autres désespéraient de découvrir toutes les facettes de l’univers trouble et énigmatique de Below sans avoir à franchir une montagne d’obstacles. Le nouveau mode Exploration a été créé spécialement pour cette seconde catégorie de joueurs. Il permet à chacun de profiter du jeu au maximum. Ce mode invite les joueurs à explorer l’environnement inhospitalier de Below sans souffrir constamment les tourments de l’original.

Ce qu'apporte réellement ce mode ?

Mécanique de survie réduite : la faim et la soif ne s’épuisent jamais. Pièges, dégâts et mort : pas de mort instantanée et tous les dégâts subis altèrent progressivement la santé du héros, qui saigne lentement, ce qui offre au joueur la possibilité de récupérer.

Points de contrôle permanents (feux de camp) : le joueur reprend sa partie à partir de son dernier point de contrôle, ce qui lui évite de devoir revenir trop en arrière et lui permet de poursuivre son exploration des profondeurs.

Et c'est pour quand tout cela ? En même temps que la parution de Below sur PS4, à savoir le 7 avril prochain.