Ben 10 : un nouveau jeu vidéo annoncé sur ordinateurs et consoles

Ben 10 a 15 ans, et il faut croire qu'il attire toujours le public, car Outright Games vient d'annoncer une nouvelle collaboration avec Cartoon Network afin d'éditer un nouveau jeu vidéo inspiré de la franchise.

Il n'y a pour l'instant pas grand-chose à se mettre sous la dent, le titre sera développé par PHL Collective, déjà auteur de ClusterPuck 99, et devrait accompagner la sortie de Ben 10 vs. The Universe: The Movie, attendu en fin d'année sur Cartoon Network. Terry Malham, PDG d'Outright Games, déclare :

Nous sommes ravis de travailler à nouveau avec Cartoon Network pour créer un tout nouveau jeu Ben 10. Revenir dans le monde de Ben 10 est quelque chose que nous souhaitons depuis un certain temps. La réponse des fans a été incroyablement positive et nous sommes ravis de travailler avec Cartoon Network et de continuer à développer ce partenariat permanent.

Le prochain jeu vidéo Ben 10 est donc attendu à la fin 2020 sur ordinateurs et consoles, nous devrions avoir droit à des versions PC, PS4, Xbox One et Switch.