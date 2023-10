Bethesda Softworks : un gros bouleversement dans l'exécutif de l'éditeur avec l'annonce d'un départ

Source: Pete Hines et Bethesda (photo via Xbox On)

Source: Pete Hines et Bethesda (photo via Xbox On)

Voici une annonce que nous n'attendions clairement pas et qui a de quoi surprendre concernant Bethesda Softworks. En effet, nous apprenons que Pete Hines va prendre sa retraite de l'industrie vidéoludique et quitte donc la société après 24 années de bons et loyaux services, lui qui l'avait intégrée en octobre 1999. Il y occupait le poste de Senior Vice President of Global Marketing and Communications avant d'ajouter à son titre Head of Publishing l'an dernier, et nous avions donc souvent l'occasion de le voir ou lire ses déclarations lorsqu'un jeu de l'éditeur était concerné, comme pour Starfield, qui aura donc été son dernier gros lancement.

Voici ce qu'il a déclaré sur Twitter :

Après 24 ans, j'ai décidé que mon temps chez Bethesda Softworks arrivait à son terme. Je prends ma retraite et je vais entamer un nouveau chapitre passionnant de ma vie en explorant mes intérêts et mes passions, en donnant de mon temps là où je le peux et en prenant plus de temps pour profiter de la vie. Ce n’est pas une décision que j’ai prise facilement ou rapidement, mais après une carrière incroyable, culminant avec l’incroyable lancement de Starfield, j’ai l’impression que le moment est venu. Ce n’est certainement pas un au revoir. Mon amour pour Bethesda et ses employés n’a jamais faibli, et je ne cesserai jamais de faire partie de cette incroyable communauté que nous avons fait grandir. Merci aux centaines et milliers de fans que j’ai pu rencontrer et avec qui j'ai pu parler au cours des 24 dernières années. Votre énergie, votre créativité et votre soutien ont joué un rôle si important dans mon parcours. J'ai hâte de vivre la suite de l'aventure à vos côtés. Travailler avec les gens, équipes et studios extraordinaires de Bethesda a été la plus grande expérience de ma vie. Je suis incroyablement fier de tout ce que nous avons fait ensemble et j’ai vraiment hâte de voir les choses incroyables qu’ils créeront ensuite. Je vous aime les gars,

Pete

Évidemment, Bethesda y a également été de son petit communiqué :

Pete Hines, vice-président senior et responsable de la publication chez Bethesda Softworks, a annoncé sa décision de prendre sa retraite. La présence publique de Pete ne représentait qu’une petite partie de son rôle chez Bethesda, même si la façon dont il nous représentait se reflétait dans les valeurs qu’il cultivait ici : l’authenticité, l’intégrité et la passion. Ses contributions ont joué un rôle essentiel dans la construction de Bethesda et de sa famille de studios pour devenir l'organisation de classe mondiale qu'elle est aujourd'hui. Sa vision nous a aidés à avancer et son travail acharné nous a inspirés. Nous sommes reconnaissants pour ses 24 années de leadership et lui souhaitons le meilleur dans ce prochain chapitre. Tu vas nous manquer, Pete !

Pour le moment, nous ne savons donc pas qui va lui succéder à ce poste.

