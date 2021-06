BON PLAN : le Acer Nitro AN517 équipé d'une RTX 3070 à -15 % chez Boulanger

Un PC portable équipé d'un Ryzen 7, d'une RTX 3070 et d'un écran de 17" en 144 Hz, c'est assez difficile à trouver en dessous de 1 500 €, surtout en ce moment. Et c'est pourtant ce que nous propose Boulanger sur son site web avec le Acer Nitro AN517-41-R9WP en promotion.

Embarquant donc une GeForce RTX 3070 8 Go, un AMD Ryzen 7 5800H, 16 Go de DDR4 et un SSD de 512 Go, tout ça monté sur un châssis équipé d'un clavier rétroéclairé RGB et d'un écran de 17,3" Full HD avec une fréquence de 144 Hz ainsi que du Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.0, c'est l'ordinateur idéal pour faire tourner ses jeux en 1080p ou pour jouer avec un casque VR tel que l'Oculus Quest 2. Normalement vendu pour 1 599,00 €, ce PC gamer est en ce moment en promotion chez Boulanger pour seulement 1 349,00 €.