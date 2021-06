BON PLAN chez Cdiscount : 99 € d'économie sur l'écran gamer Lenovo G27 !

Toujours à la recherche du meilleur équipement au meilleur prix, nous vous proposons aujourd'hui un écran de 27" conçu pour le jeu et vendu 99 € moins cher que son tarif habituel sur Cdiscount. Compatible aussi bien GSync que FreeSync, ce modèle devrait combler à la fois les fans de NVIDIA et d'AMD.

Avec une dalle de 27" possédant une définition de 2560 x 1440 et une fréquence d'affichage de 165 Hz, le G27q-20 de Lenovo allie parfaitement qualité et fluidité d'image. Là où la plupart des constructeurs se contentent d'une haute fréquence avec une définition 1080p, Lenovo propose une dalle IPS QHD avec en prime un temps de réponse de seulement 1 ms. En plus de ça, les technologies FreeSync et GSync souvent proposées sur les écrans les plus haut de gamme sont toutes les deux disponibles sur ce G27q-20. Sa qualité et sa fluidité, bien qu'excellentes sur tous les contenus, raviront particulièrement les amateurs de FPS, de Simracing et de jeux de course en général.

Normalement vendu pour 399,00 €, le G27q-20 de Lenovo est actuellement en promotion pour 299,99 € chez Cdiscount.