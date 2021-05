BON PLAN chez Gamesplanet : 540 jeux soldés et un offert pour les 15 ans du site

Eh oui, déjà 15 ans que Gamesplanet nous propose des jeux PC à tarif réduit ! Pour l'occasion, la plateforme propose pas moins de 540 jeux de sport et d'action en soldes, ainsi que le titre Call of Juarez: Bound in Blood offert pour tout jeu acheté parmi ceux en promotions et pour un panier minimum de 2 € (un jeu offert par personne).

Cette promotion anniversaire est disponible jusqu'au 28 mai à 10h00. Pour profiter du jeu offert, il suffit de sélectionner un jeu parmi ceux soldés, de l'ajouter au panier et d'activer le code « BOUNDINACTION ». Pour vous y retrouver parmi les 540 jeux en promotions, nous vous proposons ci-dessous notre sélection des 40 titres les plus intéressants dans ces soldes :